Czy sporządzenie korekty JPK_V7M wydłuża termin zwrotu VAT?

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zwrot następuje w terminie 60 dni na rachunek bankowy zgodny ze wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Jest to termin standardowy i nie trzeba spełniać dodatkowych warunków, aby go otrzymać.

Kiedy korygujemy JPK_V7

JPK_V7 złożony przez podatnika powinien odzwierciedlać wszystkie transakcje zawarte w deklaracji VAT. Podatnik czynny VAT ma obowiązek każdego miesiąca (lub co kwartał) bez wezwania organu podatkowego wysłać plik JPK_V7 wraz z deklaracją VAT. Jeżeli wystąpią rozbieżności, wówczas konieczna jest korekta.



W zależności od okoliczności korekta pliku JPK_V7 może obejmować:

- część ewidencyjną i część deklaracyjną,

- wyłącznie część ewidencyjną,

- wyłącznie część deklaracyjną.



Dokonując korekty pliku JPK_V7, trzeba wypełniać odpowiednią część, która podlega korekcie:

- w przypadku korekty części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej należy wykazać wszystkie elementy, tj.: „Naglowek”, „Podmiot1”, „Deklaracja”, „Ewidencja”,

- w przypadku korekty wyłącznie części deklaracyjnej, która nie ma wpływu na część ewidencyjną, wskazuje się elementy: „Naglowek”, „Podmiot1”, „Deklaracja”,

- w przypadku korekty wyłącznie części ewidencyjnej, która nie ma wpływu na część deklaracyjną, wskazywane będą elementy: „Naglowek”, „Podmiot1”, „Ewidencja”.

Ważne Korygując JPK_V7, należy pamiętać, że trzeba złożyć nowy, kompletny oraz zawierający poprawione dane plik XML korygowanej części. Niedopuszczalne jest złożenie pliku zawierającego jedynie dane korygowane.

Z broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów dotyczącej JPK_V7 wynika, że dokonanie korekty w przesłanej ewidencji VAT, która nie ma wpływu na część deklaracyjną zawartą we wspólnym pliku, nie wywołuje skutków dla rozliczenia VAT. Korekta pliku JPK_V7, wyłącznie części ewidencyjnej (np. w zakresie NIP kontrahenta), nie ma zatem wpływu np. na termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, wynikający z przesłanego wcześniej rozliczenia (część deklaracyjna) zawartego w pierwotnym pliku.

Kiedy sporządzenie korekty JPK_V7 spowoduje wydłużenie terminu zwrotu

Skutki w postaci biegu terminu zwrotu od początku wystąpią tylko w przypadku, gdy następuje skorygowanie części deklaracyjnej pliku JPK_V7 (także łącznie z częścią ewidencyjną) przed upływem terminu zwrotu. Skorygowanie uprzednio złożonego pliku powoduje, że zostaje on zastąpiony korektą, a wraz z tym jego pierwotna wersja traci moc prawną. Bieg terminu zwrotu nie może być kontynuowany, ponieważ rozpoczyna się na nowo z momentem złożenia korekty. Skutek w postaci rozpoczęcia biegu terminu zwrotu od początku nie wystąpi, jeżeli skorygowana zostaje tylko część ewidencyjna pliku JPK_V7.

Przykład Podatnik złożył pierwotny plik JPK_V7 za październik 10 listopada 2023 r. Wykazał w nim nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy

w standardowym terminie 60 dni. Po przesłaniu JPK_V7 do urzędu skarbowego podatnik uznał, że w części deklaracyjnej występują nieprawidłowości i musi złożyć za ten okres korektę. Natomiast korektę złożył 10 grudnia 2023 r. Do tego dnia nie otrzymał zwrotu. W tym przypadku termin zwrotu VAT (60 dni) zaczyna biec od nowa, tj. od momentu złożenia korekty deklaracji, czyli od 10 grudnia 2023 r.

Z pytania można wywnioskować, że zostanie skorygowana część deklaracyjna, gdyż będzie podniesiona kwota zwrotu, która jest wykazywana w tej części. Zatem jeśli nie otrzymała Pani jeszcze zwrotu podatku, to sporządzenie korekty pliku JPK_V7 za październik 2023 r. spowoduje wydłużenie terminu zwrotu. Bieg terminu rozpoczyna się bowiem na nowo, tj. z momentem złożenia korekty za październik 2023 r.

Beata Kociańska, ekspert w zakresie VAT