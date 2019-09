Rachunek rozliczeniowy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego

Właściwym rachunkiem, który pozwala podatnikowi na wywiązanie się z tych obowiązków, jest rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Ministerstwo Finansów prosi podatników o sprawdzenie, czy wykorzystywane do działalności gospodarczej rachunki rozliczeniowe lub imienne rachunki w SKOK otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika zostały zgłoszone do urzędu skarbowego.

Przydatne informacje dla przedsiębiorców o MPP i Wykazie podatników VAT (w tym pytania i odpowiedzi, ulotki i prezentacje) znajdują się na stronie kampanii edukacyjnej Ministerstwa Finansów Bezpieczna transakcja.

Ponieważ informacje są aktualizowane na bieżąco, to na stronie zostaną uwzględnione również zmiany dotyczące obowiązkowego MPP.

Co to jest wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT to jedna, elektroniczna i bezpłatna baza podatników VAT.

Zawiera dane o podatnikach, którzy:

zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni,

nie zostali zarejestrowani lub zostali wykreśleni z rejestru,

zostali przywróceni jako podatnicy VAT.

Baza prowadzona jest przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Co zawiera wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT zawiera, w szczególności:

firmę (nazwę) lub imię i nazwisko,

numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany,

status podmiotu zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny albo podatnik VAT zwolniony, w tym podmiotu, który został ponownie zarejestrowany,

status podmiotu, który nie został zarejestrowany albo którego wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,

numer REGON, o ile został nadany,

numer PESEL, o ile podmiot posiada - dotyczy wyłącznie podmiotu, który został wykreślony albo nie został zarejestrowany,

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany,

adres siedziby – w przypadku podmiotu, który nie jest osobą fizyczną,

adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności ‒ w odniesieniu do osoby fizycznej,

imiona i nazwiska osób, które wchodzą w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich NIP lub numery PESEL - dotyczy wyłącznie podmiotu, który został wykreślony albo nie został zarejestrowany,

imiona i nazwiska prokurentów oraz ich NIP lub numery PESEL - dotyczy wyłącznie podmiotu, który został wykreślony albo nie został zarejestrowany,

imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego NIP lub numer PESEL - dotyczy wyłącznie podmiotu, który został wykreślony albo nie został zarejestrowany,

daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,

podstawę prawną odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru i przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,

numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – w przypadku podatników VAT, którzy są zarejestrowani lub przywróceni do rejestru jako podatnicy VAT.

Jak korzystać z wykazu podatników VAT

Aby znaleźć dane kontrahenta lub swoje, wpisz jedną z poniższych danych:

numer NIP,

numer REGON,

nazwę firmy lub jej fragment, a w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko,

numer rachunku.

Numer rachunku bankowego ujęty w wykazie

Wykaz obejmuje:

numery rachunków bankowych przedsiębiorców w rozumieniu Prawa bankowego, na które kontrahenci powinni dokonywać wpłat, lub

w rozumieniu Prawa bankowego, na które kontrahenci powinni dokonywać wpłat, lub imienne rachunki w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwarte w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą

wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym.

W przypadku rachunków bankowych są to wyłącznie rachunki rozliczeniowe otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. rachunki bankowe przeznaczone dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osób będących przedsiębiorcami. W wykazie nie będzie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (tzw. ROR).

Transakcje powyżej 15 tys. zł

Zgodnie z przepisami przy transakcjach powyżej 15 tys. zł dokonujesz płatności swojemu kontrahentowi przelewem na jego rachunek. Od stycznia 2020 r. taka płatność powinna trafić na rachunek kontrahenta wskazany w wykazie podatników VAT. Wówczas płatność jest bezpieczna a ty nie ponosisz negatywnych konsekwencji finansowych.

Konsekwencje finansowe w przypadku transakcji powyżej 15 tys. zł

Jeśli zlecisz płatność na inny rachunek niż wskazany w wykazie, to:

nie zaliczysz tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów lub będziesz zobowiązany do zmniejszenia kosztów (lub zwiększenia swoich przychodów w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów) w przypadku gdy przed zleceniem przelania płatności zaliczyłeś już koszt, który wynika z tej transakcji, do swoich kosztów uzyskania przychodów, w tej części w jakiej:

- płatność nie została przelana na rachunek płatniczy (np. zapłaciłeś gotówką kwotę powyżej 15 tys. zł) lub

- płatność została przelana na inny rachunek niż zawarty (na dzień zlecenia przelewu) w wykazie

będziesz solidarnie odpowiadać ze sprzedawcą, który jest czynnym podatnikiem VAT, za jego zaległości podatkowe w tej części VAT, która przypada na płatność za transakcję, potwierdzoną fakturą dokonaną przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecania przelewu na wykazie podatników VAT.

Istotne będzie, czy rachunek znajdował się w wykazie w dniu zlecenia przelewu. Decyduje przy tym dzień zlecenia przelewu, a nie obciążenia rachunku nabywcy, czy uznania rachunku sprzedawcy.

Dla celów dowodowych w wykazie będzie widoczna data i godzina, w której weryfikowałeś dany podmiot.

Dla celów dowodowych możesz także zachować dane z wykazu, które dotyczą twojego kontrahenta na dzień zlecania przelewu. Możesz je zachować na elektronicznym nośniku danych lub wydrukować.

Od kiedy konsekwencje finansowe

Od 1 stycznia 2020 r.

Wcześniej – od 1 września do 31 grudnia 2019 r. – nie poniesiesz konsekwencji finansowych, nawet jeśli zapłacisz na rachunek inny niż wskazany w wykazie podatników VAT. To czas na to, aby przedsiębiorcy przyzwyczaili się i nauczyli korzystać z wykazu.

Jak zabezpieczyć się przed konsekwencjami finansowymi

Jeżeli w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu poinformujesz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury o numerze rachunku, na który zleciłeś przelew, to będziesz mógł zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów. Nie poniesiesz również odpowiedzialności solidarnej, mimo że twoja wpłata trafi na inny rachunek niż wskazany w wykazie podatników VAT.

Dodatkowo nie będziesz odpowiadał solidarnie, jeśli zapłacisz przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności.

Płatności częściowe

Jeżeli zrealizujesz płatność w kilku transzach i jedna z nich będzie wpłacona na rachunek zamieszczony w wykazie, a pozostałe płatności na inne rachunki, to tylko w zakresie tych pozostałych płatności nie będziesz mógł zaliczyć tych kwot do kosztów uzyskania przychodów. Dodatkowo poniesiesz odpowiedzialność solidarną tylko w tym zakresie.

Aktualizacja danych w wykazie

Wykaz jest aktualizowany raz na dobę, w każdy dzień roboczy.

Jako podmiot, którego dane, inne niż dane osobowe, zostały zawarte w wykazie, możesz złożyć do Szefa KAS wniosek o usunięcie lub sprostowanie tych danych, jeśli są niezgodne ze stanem rzeczywistym, wraz z uzasadnieniem. Taką daną może być inna niż rzeczywista data wykreślenia z rejestru VAT, czy inna niż rzeczywista data rejestracji podatnika VAT. Szef KAS ma prawo odmówić realizacji takiego wniosku, jeśli spowodowałoby to niezgodność ze stanem rzeczywistym.

Informacje o kontrahentach zamieszczonych w wykazie podatników są dostępne w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym zadasz pytanie.

Podstawa prawna