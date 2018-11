Stawki VAT przy sprzedaży nieruchomości z budynkiem mieszkalnym

Stanowisko podatnika

Wątpliwości co do właściwej stawki VAT miał przedsiębiorca, który zajmował się sprzedażą domów. Dostawa taka obejmowała budynek mieszkalny uzbrojony w instalacje i urządzenia techniczne oraz infrastrukturę znajdującą się poza nim, tj. drogę dojazdową, sieci mediów, ogrodzenia z bramą i furtką. Sprzedając taki dom, podatnik bez wyodrębnienia infrastruktury towarzyszącej zastosował do całości transakcji, czyli zarówno budynku jak i infrastruktury, obniżoną 8% stawkę VAT.

Co na to organy podatkowe?

Dyrektor KIS uznał, że podatnik zastosował niewłaściwą stawkę podatku VAT należnego, ponieważ zastosował jedną stawkę 8% do całości sprzedaży. Zwrócił przy tym szczególną uwagę na fakt, iż ustawodawca przewidział możliwość zastosowania 8% stawki VAT w odniesieniu do dostaw, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części, lub robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkalnego. Tak więc organ uznał, iż roboty budowlane i remonty dotyczące infrastruktury towarzyszącej objęte powinny zostać stawką 23% VAT.

Również WSA nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika i oddalił jego skargę, wskazując, że możliwość zastosowania preferencyjnej stawki 8% VAT nie dotyczy dostaw i robót wykonywanych poza budynkiem. Ponadto sąd uznał, że fakt iż podstawą wykonania robót jest kompleksowa praca budowlana na zewnątrz budynku mieszkalnego, nie zmienia tego, że istnieje fizyczna możliwość odrębnego wykonania, a w konsekwencji i opodatkowania tych dostaw/usług odrębną stawką VAT właściwą dla tego typu dostaw/usług.

Zdaniem NSA

Z powyższymi twierdzeniami zgodził się NSA w wyroku z 18 października 2018 r. Sąd zgodził się z wykładnią językową pojęcia obiektu budownictwa mieszkaniowego, która swym zakresem nie obejmuje żadnych elementów i obiektów związanych z budynkiem funkcjonalnie, a więc w szczególności wszelkiej infrastruktury towarzyszącej. NSA uznał, że w tym przypadku chodził o dostawę, której przedmiotem były różne towary, a więc wymagały one przyjęcia odrębnych stawek VAT.

Reasumując, skoro infrastruktura towarzysząca budynkowi nie jest obiektem budowlanym, to nie może ona korzystać z obniżonej stawki VAT w myśl przepisów art. 42 ust. 12 ustawy VAT, a więc dostawa budynku mieszkalnego powinna być opodatkowane stawką 8% VAT, a cała towarzysząca mu infrastruktura powinna być obciążona stawką 23% VAT.

Powyższy przypadek pokazuje, że tzw. dostawy złożone nadal budzą wątpliwości i każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie.

Rafał Kowalski, aplikant radcowski w KSP Legal & Tax Advice

