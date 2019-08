Nieodpłatne przekazanie towarów nie zawsze jest dostawą w VAT

Przykład:

Spółka XYZ (dalej jako Spółka) zajmuje się produkcją czekolady w różnych postaciach m.in. batoniki, cukierki, ciastka etc. Spółka zawiera umowy z dystrybutorami oraz zwykłymi sklepami (dalej jako klienci) w celu zwiększenia sprzedaży swojej produkcji oraz rozszerzenia renomy. Często zdarza się, iż po spotkaniu z kontrahentami Spółka przekazuje nieodpłatnie małe zestawy swoich produktów, w szczególności wprowadzanych na rynek nowości. W skład zestawów przekazywanych kontrahentom wchodzi łącznie kilka produktów, takich jak czekoladki oraz batoniki. Wartość każdego produktu Spółki nie przekracza 10 zł, natomiast całkowita wartość zestawu często przewyższa tę kwotę 10 zł, ale nigdy 100 zł.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, za dostawę uznaje się również nieodpłatnie przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.. Jednakże przepisu tego nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika (art. 7 ust. 3 ustawy o VAT). Na podstawie art. 7 ust. 4 ww. ustawy, przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku VAT), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

W odniesieniu do wskazanego przykładu powstają pytania, czy przekazywany zestaw należy uznać za prezent o małej wartości, który nie podlega podatkowi VAT, skoro wartość każdego przedmiotu wchodzącego w jego skład nie przekracza 10 zł? Czy jednak należy zsumować wartość wszystkich przekazywanych produktów i potraktować je jako jeden prezent, wartość którego nieraz przekracza 10 zł, przy czym nigdy nie przekracza 100 zł?

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, nie sposób jednoznacznie stwierdzić czy Spółka, w celu uznania przekazywanych zestawów czekoladek za prezent o małej wartości powinna kumulatywnie spełniać przesłanki z art. 7 ust. 4 ustawy o VAT. Zasadniczo, z samego brzmienia przepisu nie wynika, iż zamiarem ustawodawcy było nałożenie na podatnika obowiązku kumulatywnego spełnienia obydwu przesłanek. Poza tym przesłanki nie są rozdzielone ani za pomocą przecinka, ani spójnika tj. „i”, „oraz”. W związku z tym, wystarczającym jest spełnienie przynajmniej jednej przesłanki (art. 7 ust. 4 ustawy o VAT) aby uznać przekazywany zestaw za prezent o małej wartości.

W podanym przykładzie Spółka przekazuje klientom zestawy swoich produktów, przy czym wartość jednostkowa każdego z nich nie przekracza 10 zł. W związku z powyższym należy przyjąć, iż Spółka realizuje przesłankę z art. 7 ust. 4 pkt 2 w zw. z ust. 3 ustawy o VAT, pozwalającą stwierdzić, iż przekazywane zestawy stanowią prezent o małej wartości. Przy czym bez znaczenia pozostaje ilość przekazywanych przedmiotów w ramach jednego zestawu upominkowego. Istotnym jest to, że wysokość każdej osobnej czekolady lub batonika z ww. zestawu nie przekracza 10 zł.

Podobnie stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 30.11.2018 r., znak: 0114-KDIP4.4012.719.2018.1.EK: „W rezultacie dla uznania nieodpłatnego przekazania danego Towaru/ partii Towarów za prezent(y) o małej wartości w rozumieniu art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT, istotne jest, czy jedna sztuka przekazywanego Towaru spełnia definicję prezentu o małej wartości. Nie ma zatem znaczenia łączna wartość wszystkich Towarów przekazywanych jednorazowo jednej osobie, w szczególności gdy dochodzi do wydania więcej niż jednej sztuki Towaru dla jednego Obdarowanego”. Analogiczne stanowisko zostało wyrażone w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 28.11.2017 r., znak: 0114-KDIP1-1.4012.604.2017.1.KOM.

Reasumując, przekazywane przez Spółkę zestawy czekoladek własnej produkcji należy uznać za prezenty o małej wartości, których przekazanie nie będzie stanowiło dostawy towarów (art. 7 ust. 2 ustawy o VAT), ponieważ wartość każdego przedmiotu z zestawu nie przekracza wysokości 10 zł. Przy czym bez znaczenia pozostaje łączna wartość upominków.

Maria Strelczenko, Młodszy konsultant podatkowy w ECDP TAX Mazur i Wspólnicy sp.k.