Podpisywanie i składanie dokumentów elektronicznych do RDF w 2019 r.

Elektroniczne sprawozdanie z działalności i uchwały wspólników

Wraz z końcem marca 2019 r. minęła pierwsza fala „gorączki” związanej z przygotowywaniem dokumentów finansowych spółek handlowych według nowych standardów. Ostatnie zmiany w ustawie o rachunkowości wymusiły składanie sprawozdań finansowych w szczególnej formie elektronicznej – ustrukturyzowanych plików .xml.

Ministerstwo Finansów – wprawdzie na ostatnią chwilę, ale jednak – zdążyło z opublikowaniem na swojej stronie struktur tych plików. Udostępniona została także odpowiednia aplikacja.

Jakie dokumenty przygotować po sprawozdaniu finansowym?

Sprawozdania finansowe najczęściej są już za nami. Jednak obecnie dla większości podmiotów nadchodzi czas sporządzania dodatkowych dokumentów, związanych z corocznymi zebraniami wspólników. Najczęściej to w czerwcu właśnie w spółkach handlowych odbędą się: zebrania wspólników (w wypadku spółek osobowych), zwyczajne zgromadzenie wspólników (dla spółki z o.o.) oraz walne zgromadzenie akcjonariuszy (dla spółki akcyjnej). W większości wypadków spółki handlowe muszą sporządzić i złożyć do Repozytorium Dokumentów Finansowych nie tylko sprawozdanie finansowe, ale również dodatkowo:

sprawozdanie z działalności (dotyczy podmiotów wymienionych w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości ); uchwałę organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdań; uchwałę organu zatwierdzającego o podziale zysku lub pokryciu straty,

a także, jeśli spółka podlegała badaniu przez biegłego rewidenta:

opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

Poniżej wskazujemy, co może zmienić się od 2019 r. w składaniu tych dokumentów.

Gdzie składać dokumenty?

W tej kwestii wszystko pozostaje bez zmian. Dalej właściwym adresem jest Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF).

Do kiedy należy złożyć dokumenty?

Także terminy nie ulegają zmianie. Art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości niezmiennie wymaga, aby wszystkie dokumenty złożyć w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Co ważne – jeśli właściwy organ nie zatwierdził sprawozdania, to i tak należy je złożyć – w terminie 15 dni od dnia, gdy najpóźniej zatwierdzenie miało nastąpić (w praktyce: dla większości podmiotów będzie to 15 lipca). Jeśli takie niezatwierdzone sprawozdanie zostanie zatwierdzone później (np. w sierpniu) – należy je złożyć ponownie wraz z dokumentami zatwierdzającymi.

Jak podpisać sprawozdanie z działalności?

Nowe brzmienie art. 49 ust. 7 ustawy o rachunkowości wymaga, aby w przypadku podmiotów wpisanych do KRS elektronicznie podpisane zostało nie tylko sprawozdanie finansowe, ale także sprawozdanie z działalności (w wypadku spółek osobowych podpisują je wszyscy wspólnicy prowadzący sprawy spółki, w wypadku spółek kapitałowych – wszyscy członkowie zarządu). Podpis można złożyć tylko elektronicznie, w dwóch formach: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.