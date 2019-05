e-Sprawozdania finansowe osób fizycznych w formacie xades

Ministerstwo Finansów informuje, że ustrukturyzowane (tj. utworzone na podstawie struktur dostępnych pod adresem: https://www.gov.pl/web/kas/struktury-e-sprawozdan (link otwiera nowe okno w innym serwisie)sprawozdania finansowe osób fizycznych, składane do Szefa KAS, sporządzone w formacie XML po podpisaniu podpisem kwalifikowanym, dla których:

otrzymujemy jeden plik *.XML.xades sprawozdania zawierający w sobie sprawozdanie oraz podpisy; otrzymujemy plik *.XML sprawozdania oraz co najmniej jeden plik *.XML.xades zawierający podpis,

należy przekazywać do Szefa KAS za pośrednictwem skrytki ePUAP Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

reklama reklama



Przesyłając za pośrednictwem ePUAP sprawozdanie finansowe, wraz z plikami zawierającymi podpisy (w przypadku wskazanym w pkt. 2), należy przekazać je jako załączniki do pisma ogólnego ePUAP.

Udostępniona przez Ministerstwo Finansów aplikacja e-Sprawozdania Finansów umożliwia podpisanie i przekazanie do Szefa KAS sprawozdania finansowego podpisanego podpisem kwalifikowanym polskim albo zagranicznym zgodnie z algorytmem XAdES Basic Electronic Signature w postaci pliku XML, zgodnego ze schematem http://www.w3.org/2000/09/xmldsig (link otwiera nowe okno w innym serwisie), w skrócie XAdES-BES w wersji Enveloped (podpis jako dodatkowy element ds:Signature w oryginalnym XML).

Obecnie trwają prace nad uwzględnieniem w aplikacji możliwości wysyłki sprawozdań finansowych opatrzonych podpisami elektronicznymi w postaci plików xades, o których mowa w przedmiotowym komunikacie. Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie Portalu Podatkowego w sekcji "e-Sprawozdania Finansowe"

Jednocześnie Ministerstwo Finansów przypomina, że jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przekazują sprawozdania finansowe WYŁĄCZNIE do KRS (https://ekrs.ms.gov.pl/ (link otwiera nowe okno w innym serwisie)). Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS nie mają obowiązku przesyłania tych sprawozdań finansowych do Szefa KAS ani do naczelnika urzędu skarbowego.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry