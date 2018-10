Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Księgowi i doradcy podatkowi powinni być gotowi na brexit

Księgowi i doradcy podatkowi powinni być gotowi na brexit

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczyna w tym tygodniu akcję informacyjną odnośnie możliwych scenariuszy i skutków brexitu adresowaną do polskich firm a także do księgowych i doradców podatkowych. W rozsyłanym do tych podmiotów mailingu MPiT przypomina, że 30 marca 2019 roku Wielka Brytania przestanie być członkiem Unii Europejskiej. MPiT prosi adresatów, by sprawdzili, jak mogą się do tego przygotować, poznali możliwe warianty brexitu i podzielili się uzyskanymi informacjami ze swoimi kontrahentami.