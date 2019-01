Ustawa o Prostej Spółce Akcyjnej (PSA) od 2020 r.

Prace legislacyjne dobiegają końca i jeszcze w styczniu ustawa o PSA będzie rozpatrywana przez Radę Ministrów. "Jest to kolejne przygotowane przez rząd rozwiązanie, które ma wzmocnić rozwój start-upów i przyczynić się do wzrostu innowacyjności naszej gospodarki. W tej roli sprawdziła się już ulga na B+R. Służyć tym celom ma też IP box, czyli 5-proc. podatek od przychodów z wyników prac badawczo-rozwojowych oraz zwolnienie podatkowe dla alternatywnych spółek inwestycyjnych, które weszły w życie 1 stycznia. Wraz z ustawą PSA, a także m.in. programem Start In Poland, rozwiązania te złożą się na całościowy pakiet, który sprawi, że nasze państwo stanie się jeszcze bardziej atrakcyjne dla inwestorów i startupów" – zapewniła szefowa MPiT Jadwiga Emilewicz.

reklama reklama

"Kodeks spółek handlowych odzwierciedla strukturę spółek handlowych wywodzących się jeszcze z XIX wieku. Dla dynamiki biznesowej start-upów oznaczało to szereg utrudnień" - zauważyła dyrektor ds. prawnych fundacji Startup Poland Marta Pawlak. Dodała, że choć 71 proc. start-upów funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a 4 proc. jako spółka akcyjna, żadna z istniejących obecnie form prowadzenia działalności gospodarczej nie odpowiada ich potrzebom. Pierwszy model okazywał się do ich celów "niewystarczający", a drugi "po prostu za drogi" - wyjaśniła Pawlak. W badaniach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 73 proc. ankietowanych wskazało na potrzebę nowej formuły prawnej dla innowacyjnych firm.

Polecamy: Oto najwyżej wyceniane startupy Doliny Krzemowej w 2018 roku

Ministerstwo zapowiedziało, że PSA ma ułatwić w szczególności rozwój podmiotów ze środowisk start-upowych, "które wskazywały szereg problemów ograniczających ich rozwój, m.in. trudności w rozpoczynaniu działalności gospodarczej, pozyskiwaniu kapitału, czy likwidacji spółki w razie niepowodzenia" - zaznaczył wiceminister MPiT Mariusz Haładyj. "Stąd potrzeba zupełnie nowej, elastycznej formy prawnej, ułatwiającej rozwój innowacyjnych przedsięwzięć" – tłumaczył.

Zastępca dyrektora departamentu doskonalenia regulacji gospodarczych Luiza Modzelewska wyjaśniła, że PSA to m.in. brak barier wejścia (1 zł kapitału na start), szybka rejestracja elektroniczna (w 24 h za pomocą formularza lub metodą "tradycyjną"), uproszczenie i elektronizacja procedur w spółce (w tym możliwość podejmowania uchwał za pomocą poczty elektronicznej albo w czasie wideokonferencji), duża swoboda i elastyczność w określaniu rodzajów akcji i zasad działania spółki oraz łatwiejsze dysponowanie jej środkami (brak "zamrożonego" kapitału zakładowego), ale zarazem obowiązek dbania o wypłacalność i środki, które zapewniają ochronę wierzycielom.

PSA to również elastyczna struktura organów (brak obligatoryjnej rady nadzorczej i możliwość powołania rady dyrektorów), uproszczona likwidacja przez przejęcie jej majątku i zobowiązań przez akcjonariusza, uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy prowadzony np. przez firmę inwestycyjną albo notariusza (dopuszczenie wykorzystania łańcucha bloków - blockchainu do prowadzenia tego rejestru), brak statusu spółki publicznej i związanych z tym restrykcyjnych obowiązków.

Propozycja PSA to efekt wielomiesięcznych rozmów i konsultacji ze środowiskiem praktyków i ekspertów, które rozpoczęły się w 2016 r. Zarówno przedstawiciele ministerstwa jak i środowiska biznesowego podkreślali podczas poniedziałkowego spotkania, że zmiany mogą przynieść duże korzyści. Zgodnie z prognozami Deloitte potencjał start-upów w 2023 r. to 2,2 mld zł wartości dodanej, ponad 50 tys. miejsc pracy i 757 mln zł przychodów dla gospodarstw domowych.

Resort zaznaczył, że m.in. dzięki projektowanej ustawie Polska włącza się w europejski trend tworzenia form prawnych z myślą o start-upach. Przykładem może być obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. regulacja słowacka (prosta spółka na akcje) czy popularna we Francji SAS. Z szacunków MPiT wynika, że w sześć lat od wejścia ustawy w życie rocznie w Polsce może powstawać blisko 11 tys. prostych spółek akcyjnych. (PAP)

lus/ mk/

Zobacz także: Moja firma