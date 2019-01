8 proc. VAT dla inwestycji związanych z fotowoltaiką prosumencką

W niedzielę (13 stycznia) w Krakowie odbywa się I konwencja krajowa Porozumienia, podczas której prezentowane są propozycje programowe ugrupowania. Minister przedsiębiorczości i technologii, a jednocześnie wiceprezes Porozumienia przedstawiła założenia programu Energia Plus, który ma upowszechnić nowoczesne technologie, takie jak instalacje fotowoltaiczne czy mikroelektrownie wodne. Program Energia Plus bazuje na modelu "prosumenckim", czyli takim, w którym korzystający z energii sami ją wytwarzają.

Jak zapowiedziała Emilewicz, w związku z tym zlikwidowane zostaną bariery prawne. "Dziś w prawie mamy kategorię prosumenta, ale ona dotyczy tylko indywidualnej osoby i wymaga również uproszczenia. My chcemy rozszerzyć tę kategorię na przedsiębiorców i jednostki samorządu terytorialnego, aby każdy z tych podmiotów mógł w krótkim, nieprzekraczającym 60 dni terminie uzyskać status prosumenta - tego, kto zainstalowawszy instalację przypina się do sieci dystrybucyjnych i produkuje prąd, a jego nadwyżkę sprzedaje" - wskazała.

Ponadto - jak kontynuowała Emilewicz - dla realizacji tych zamierzeń konieczne są zmiany organizacyjne. "Zmiany, które nie wymagają zmiany prawa, a zatem są szybkie. Wymagają zmiany podejścia spółek, które sprzedają nam energię. To są ich wewnętrzne regulaminy i tę dyskusję mamy wstępnie już z panem ministrem energii za sobą, aby takie regulaminy w spółkach wprowadzić, iż to przyłączenie do sieci nie zajmie więcej niż 30 dni" - mówiła.

Trzecią modyfikacją w związku z tym planem, jak powiedziała minister, będzie propozycja zmiany podatkowej. "Chcielibyśmy zrównać wysokość podatku VAT na poziomie ośmiu procent dla wszystkich inwestycji związanych z fotowoltaiką prosumencką. To będzie bardzo konkretny bodziec i bardzo konkretny impuls, który sprawi, że takich instalacji w Polsce naprawdę pojawi się 50 tys. w 2019 r." - podkreśliła. Dodała, że "wzorujemy się na rozwiązaniach znanych z przełomu wieków, na ulgach budowlanych, które wówczas uruchomiły rynek budowlany małych i średnich przedsiębiorstw, dały impuls modernizacyjny w całej Polsce".

"Nie tylko duże korporacje mogą dostarczać prąd Polakom. Za sprawą tego programu będą to robić polscy mali i średni przedsiębiorcy. Zrobią to szybko i sprawnie. I zrobią to dobrze" - podkreśliła Emilewicz. (PAP)

