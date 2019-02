Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Płatnicy zdążyli - PIT-11 i inne informacje PIT złożono w terminie

Płatnicy zdążyli - PIT-11 i inne informacje PIT złożono w terminie

Na złożenie informacji PIT-11 do urzędu skarbowego płatnicy mieli w tym roku czas do końca stycznia. Minister finansów Teresa Czerwińska poinformowała 1 lutego 2019 r., że zdecydowana większość płatników zdążyła, co pozwoli administracji skarbowej przygotować od 15 lutego 2019 r. podatnikom roczne zeznania podatkowe PIT-37 i PIT-38 za 2018 rok w ramach nowej usługi "Twój e-PIT".