Jakie będą skutki podatkowe twardego Brexitu?

Skutki na gruncie CIT

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oznacza, że dyrektywy unijne nie będą obowiązywały w odniesieniu do tego państwa. Z perspektywy podatków bezpośrednich nie będzie możliwości skorzystania z dyrektyw m.in.:

- 2003/49/WE (tzw. dyrektywa odsetkowa), która eliminuje opodatkowanie podatkiem u źródła odsetek i należności licencyjnych przy spełnieniu określonych warunków,

- 2011/96/UE, która eliminuje opodatkowanie podatkiem u źródła dywidend przy spełnieniu określonych warunków,

- 2009/133/WE, która odracza opodatkowanie spółek zaangażowanych w łączenie, podział lub podział przez wydzielenie.

W przypadku niemożliwości skorzystania ze zwolnień zawartych w dyrektywach unijnych oraz braku umowy regulującej Brexit konieczny będzie powrót do ustaleń umowy polsko-brytyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. W konsekwencji może pojawić się konieczność poboru podatku u źródła w przypadku wypłaty odsetek czy należności licencyjnych (obowiązek zapłaty 5% podatku u źródła w Polsce w przypadku płatności do rzeczywistego właściciela i posiadania certyfikatu rezydencji). W przypadku dywidend, przy spełnieniu określonych warunków, istnieje możliwość utrzymania braku opodatkowania.

Twardy Brexit a VAT

W związku z tym, że terytorium Wielkiej Brytanii od 30 marca 2019 r. nie będzie już częścią terytorium Unii Europejskiej, zmianie ulegną transakcje towarowe. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) zostanie zastąpione procedurami importowymi. W związku z tym zastosowanie będą miały przepisy dotyczące VAT importowego – obowiązek podatkowy ma miejsce z chwilą powstania tzw. długu celnego, tj. co do zasady z chwilą dopuszczenia towaru do obrotu na obszarze celnym Unii. Konieczność zapłaty VAT importowego wcześniej, najczęściej już w momencie dokonania odprawy celnej, wpłynie na płynność finansową podmiotów gospodarczych. Dziś podatek VAT należny i naliczony w związku z WNT jest, poza wyjątkami (okres 3 miesięcy od daty obowiązku podatkowego do daty otrzymania faktury), rozliczany w tej samej deklaracji, przez co nie ma wpływu na płynność finansową.

Ponadto wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) zostanie zastąpiona procedurami eksportowymi. Eksport towarów jest połączony z koniecznością spełnienia dodatkowych formalności celnych. Dla zastosowania stawki 0% przy eksporcie wymagane są także inne dokumenty niż w przypadku WDT, co podatnik musi weryfikować.

Zastosowania nie będzie miała Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Jedną z negatywnych konsekwencji będzie brak możliwości korzystania z uproszczenia dla transakcji trójstronnych. Uproszczenie przewiduje, że przy spełnieniu określonych warunków jedynie odbiorca towaru zobowiązany jest do naliczenia podatku VAT od takiej dostawy.

Dodatkowo zmianie ulegną np. przepisy dotyczące świadczenia usług elektronicznych czy możliwość występowania o zwrot VAT w przypadku sprzedaży detalicznej – tak jak obecnie występuje to w przypadku obywateli Ukrainy czy Białorusi.