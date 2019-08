Likwidacja obowiązku stosowania pieczątek

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poinformowało o kolejnych przepisach usuwających obowiązek stosowania pieczątek w procedurach z obszaru budownictwa. Wszyscy członkowie Rady Ministrów są zobowiązani, zgodnie z właściwością, do przeglądu aktów prawnych, stosowanych druków lub formularzy pod kątem przepisów nakładających obowiązek stosowania pieczęci/pieczęci przez obywatela lub przedsiębiorcę oraz do podjęcia działań zmierzających do deregulacji ww. obowiązku.