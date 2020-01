Liczba doradców podatkowych w Polsce przekroczyła 9000

- Widzimy kilka przyczyn dla których rośnie zainteresowanie zawodem doradcy podatkowego – wyjaśnia prof. dr hab. Adam Mariański, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

- Na rynku widoczne jest coraz większe zapotrzebowanie na profesjonalne usługi doradztwa podatkowego. Stopień skomplikowania systemu prawa podatkowego i zmieniające się co chwila przepisy sprawiają, że przedsiębiorcy coraz bardziej potrzebują pomocy w zapewnieniu im bezpieczeństwa podatkowego. Zauważamy, że na rynku pojawia się coraz więcej ofert pracy dla doradców podatkowych, zwłaszcza w dużych miastach - dodaje Przewodniczący KRDP.

Aby zostać doradcą podatkowym, czyli osobą uprawnioną nie tylko do doradzania w kwestiach podatkowych, ale też reprezentowania klientów przed sądem czy urzędem skarbowym, trzeba spełnić kilka warunków. Należy mieć ukończone studia wyższe oraz odpowiednią, udokumentowaną praktykę.

Warunkiem uzyskania uprawnień doradcy podatkowego jest również zdanie wymagającego, dwuetapowego egzaminu, który organizuje Ministerstwo Finansów. O ile część pisemną zdaje z reguły około 70% kandydatów, to część ustną egzaminu MF przechodzi zaledwie co trzeci kandydat. Mimo to, stale rośnie liczba osób zainteresowanych zdobyciem uprawnień doradcy podatkowego.

Po raz pierwszy w 24-letniej historii tego zawodu, liczba uprawnionych doradców przekroczyła 9000 osób. W czwartek 23 stycznia w siedzibie Krajowej Izby Doradców Podatkowych ślubowanie złożyło 51 osób. Od tego momentu, łączna liczba doradców podatkowych liczy sobie aż 9017 osób.

Zmienia się również struktura wieku doradców. Średnia wieku nowych osób, które właśnie uzyskały uprawnienia to 34 lata. Średnia wieku wszystkich doradców w Polsce wynosi 52 lata.

Zawód doradcy podatkowego częściej wybierają kobiety niż mężczyźni. W ostatnim ślubowaniu udział wzięło 29 kobiet oraz 22 mężczyzn.

Warto zauważyć również, że liczba nowych doradców podatkowych najszybciej rośnie w dużych miastach. Blisko połowa nowych doradców podatkowych pochodzi z Warszawy, w której pracuje obecnie ponad jedna czwartą wszystkich doradców podatkowych w Polsce.

