UE chce międzynarodowego porozumienia w sprawie podatku cyfrowego

Ministrowie finansów i szefowie banków centralnych 20 największych rynków świata (G20) spotkają się 22 i 23 lutego w stolicy Arabii Saudyjskiej. Jednym z omawianych tematów mają być prowadzone przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) prace nad ogólnoświatowymi regulacjami ws. podatku cyfrowego. Europejscy legislatorzy chcą, żeby ta kwestia stała się w bieżącym roku tematem przewodnim G20.

"Znalezienie międzynarodowego porozumienia ws. opodatkowania gospodarki cyfrowej, w tym przeciwdziałania unikaniu opodatkowania i przenoszenia zysków, musi stać się naszym głównym priorytetem. Spodziewamy się opracowania ambitnego, uczciwego, efektywnego i niedyskryminacyjnego rozwiązania i podwoimy nasze wysiłki w kierunku osiągnięcia kompromisu tak, żeby do końca 2020 r. wypracować wspólne porozumienie” – wynika z przekazanego w ubiegłym miesiącu wspólnego dokumentu przygotowanego przez wszystkie państwa członkowskie UE, w tym wielką Brytanię.

reklama reklama



Europa od dawna naciska na opracowanie nowych zasad opodatkowania firm technologicznych, tak żeby odprowadzały one daninę w krajach, w których faktycznie świadczą usługi, a nie w rajach podatkowych.

Niektóre państwa, jak Francja, niezadowolone ze zbyt wolno postępujących prac w tym zakresie postanowiły wprowadzić własny podatek cyfrowy. Waszyngton odpowiedział groźbami opodatkowania francuskich produktów, więc francuski rząd postanowił tymczasowo wycofać się z planów opodatkowania amerykańskich firm.

Francja to nie jedyny kraj, któremu Biały Dom grozi odwetem za dyskryminowanie amerykańskich firm technologicznych. Mimo to Włochy, Wielka Brytania i Hiszpania również opracowały własne projekty podatku cyfrowego.

Być może rosnące w Europie naciski sprawiły, że szef Facebooka Mark Zuckerberg zgodził się z tym, że firma będzie musiała zapłacić wyższe podatki cyfrowe w różnych krajach. Swoją opinię nt. nałożenia na Facebooka wyższych podatków w Europie Zuckerberg ma wyrazić publicznie podczas konferencji dotyczącej bezpieczeństwa.

Polecamy: PODATKI 2020 – Komplet

OECD chce na początku lipca osiągnąć porozumienie co do tego, w jakim państwie powinny być odprowadzane poszczególne daniny i jaki procent dochodu firmy z siedzibą za granicą powinien zostać opodatkowany. Ostateczna umowa powinna być gotowa do końca 2020 roku.

UE już teraz jednak zapowiada, że jeśli państwa G20 nie osiągną zgody co do podatku cyfrowego, to 27 państw UE opracuje własne przepisy. (PAP)

jowi/ malk/