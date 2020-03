Rozwiązania poprawiające płynność finansową firm w pakiecie antykryzysowym

Rządowy pakiet rozwiązań, mających ograniczyć skutki dla gospodarki epidemii koronawirusa, jest przedmiotem konsultacji, a w najbliższy piątek ma być rozpatrywany przez Sejm - tak wynika ze wstępnego harmonogramu izby. W sobotę projektowane rozwiązania trafiły do członków Rady Dialogu Społecznego.

W sobotę prezydent Andrzej Duda poinformował, że projekt uwzględni także rozwiązanie, zgodnie z którym zwolnieni z płacenia składek ZUS przez 3 miesiące będą wszyscy samozatrudnieni, mikroprzedsiębiorcy, jeśli ich przychody spadły o więcej niż 50 proc. w stosunku do lutego br.

reklama reklama



Jak dowiaduje się PAP, proponowane rozwiązania przewidują m.in. "przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.)".

Zakładają również przesunięcie (fakultatywne) terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r. - gdy przychody będą niższe o co najmniej 50 proc.

Kolejne propozycje - to przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do 30 czerwca 2020 r.; czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich; oraz zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Możliwe ma być udzielenie ze środków Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w kwocie 5 tys. zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z 6 miesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia w przypadku niezmniejszenia stanu zatrudnienia.

Jak czytamy w OSR, planowane jest także "umożliwienie podatnikom podatku CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. – gdy w 2020 r. osiągną przychody niższe o co najmniej 50 proc. w porównaniu do 2019 r.".

Zakłada się ponadto umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych a przeciwdziałanie COVID-19 – "odliczeniu będą podlegały darowizny pieniężne lub rzeczowe (w pełnej wysokości), przekazane podmiotom wykonującym działalność leczniczą, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych".

Inne rozwiązania to odstąpienie od stosowania, w zakresie zaliczek na podatek PIT i CIT, przepisów dotyczących tzw. złych długów wobec podatnika będącego dłużnikiem (gdy przychody mniejsze o co najmniej 50 proc.) czy możliwość odstąpienia przez „małych podatników” od opłacania zaliczek w formie uproszczonej opłacanych za miesiące marzec-grudzień 2020 r. A także "odroczenie podatku do sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.".

Polecamy: PIT 2020. Komentarz

Płynność finansowa przedsiębiorstw ma też poprawić, według OSR, zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych w 2020 r. przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą "przychodów z tytułu: wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów przyznanych na podstawie ustawy, dopłat do oprocentowania kredytów przyznanych na podstawie ustawy".

Twórcy regulacji zakładają także czasowe zwolnienie z opłat dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz opłat abonamentowych, gdy nie są one zależne od wielkości przychodów lub dochodu przedsiębiorcy; obniżenie o 90 proc. czynszu za okres gdy najemca lokalu nie prowadził działalności w "obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. metrów kw. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, chyba że umowa przewiduje korzystniejsze dla najemcy rozwiązanie".

Są też propozycje zmian w ustawie o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych usprawniających i przyspieszających wypłaty rekompensat kosztów pośrednich uprawnień do emisji, które poniosły przedsiębiorstwa energochłonne w 2019 r. oraz eliminujących "wątpliwości interpretacyjne w odniesieniu do niektórych elementów systemu rekompensat".

Przewidziano zmiany w zakresie umów o imprezę turystyczną, dotyczące m.in. terminu rozwiązania bądź odstąpienia od umowy i terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii (dotyczyć to ma organizacji m.in. wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej i sportowej). Planowane jest wsparcie finansowe twórców i artystów, których działalność nie mogła być kontynuowana w obecnej formie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Autorzy proponowanych regulacji zakładają też zmiany w Prawie zamówień publicznych "w zakresie obowiązku wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, możliwości dokonania zmiany umowy, niedochodzenia należności, w tym kar umownych oraz zwolnienie z kar z ustawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odstąpienie od dochodzenia należności".

Inne planowane rozwiązania to: umożliwienie bankom przedłużenia (odnowienia) lub innych modyfikacji warunków finansowych uprzednio udzielonych przedsiębiorcom z segmentu MŚP, którzy "znaleźli się w szczególnej sytuacji wskutek wystąpienia stanu zagrożenia epidemiologicznego – modyfikacja warunków nie będzie prowadziła do pogorszenia sytuacji kredytobiorcy".

Pomoc ma też dotyczyć obniżenia podstawy opodatkowania dla banków o wartość aktywów wynikających z umowy kredytu, udzielonego przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, zawartych od momentu wejścia w życie ustawy do 31 sierpnia 2020 r.

W OSR wskazano też na wprowadzenie przepisów umożliwiających gminom: wprowadzenie za część 2020 roku zwolnienia z podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa pogorszyła się w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych epidemii koronawirusa. A także na przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. – nie dłużej niż do 30 września tego roku.

Zobacz także: [RAPORT] KORONAWIRUS - podatki, prawo pracy, biznes

18 marca odbyła się Rada Gabinetowa poświęcona pakietowi pomocowemu dla gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Po posiedzeniu, premier Mateusz Morawiecki poinformował o powstaniu projektu pod nazwą: Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2. Szacunkowa wartość pakietu to ok. 212 mld zł.

"Przepisy w tej chwili są włączane w treść głównej ustawy" - wskazała w niedzielę na Twitterze minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. "Piszemy ją pod presją czasu - dlatego niektóre przepisy jeszcze nie są włączone w treść główną. Ale - jak i pozostałe, które wysłaliśmy do konsultacji - będą częścią pakietu" - dodała.

Magdalena Jarco

maja/ je/