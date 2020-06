Księgowość nie jest nudna, a „księgowy” brzmi dumnie

Rozmawiamy na początku czerwca, za chwilę 9 czerwca, czyli Dzień Księgowego. Czym dla Państwa jest księgowość? Czy lubią Państwo swój zawód? Czy „księgowy” brzmi dumnie w 2020 roku?

Księgowość dla nas to nie tylko zawód, nie tylko źródło dochodu, ale również (a może przede wszystkim) to jest nasza pasja. Jednym słowem jesteśmy szczęściarzami, robi to co lubimy - nie wszyscy mają tyle szczęścia. Z dumą wykonujemy ten zawód. Zatem tak, uważamy, że księgowy w 2020 roku brzmi dumnie.

reklama reklama



Wykonują Państwo usługi księgowe już 25 lat – gratuluję pięknego jubileuszu. Jak z perspektywy tych 25 lat oceniają Państwo zmiany na rynku usług księgowych? Czy jest większa konkurencja? Czy wzrosła jakość usług? Czy centra usług księgowych są konkurencją dla tradycyjnych biur rachunkowych?

Dziękujemy, tak to piękny jubileusz. Z uwagi na sytuację epidemiczną, która obecnie trwa przełożyliśmy uroczystości jubileuszowe na przyszły rok. Jak oceniamy zmiany na rynku usług księgowych na przestrzeni 25 lat? Bardzo pozytywnie. W ciągu tego okresu nastąpiło bardzo wiele zmian, główne z nich, to: rozwój infrastruktury IT, programów księgowych, digitalizacja. A przede wszystkim duży wpływ nie tylko na księgowość ale na życie codzienne miał dostęp do Internetu. Nie wszyscy pamiętają, że 25 lat temu dostęp ten był bardzo ograniczony i były to dopiero początki szybkiej wymiany informacji. Teraz każdy księgowy korzysta z różnego rodzaju portali księgowych, podatkowych, prawnych - co daje duży komfort pracy oraz zwiększa poczucie bezpieczeństwa, bo jak dobrze wiemy przepisy podatkowe w Polsce są bardzo, nazwijmy to - wymagające. Duży wpływ na zmiany rynku usług księgowych - ma również globalizacja, otwarcie granic, możliwość prowadzenia biznesu poza granicami - co stwarza możliwość nawiązania współpracy z międzynarodowymi sieciami księgowych.

Konkurencja na rynku usług księgowych jest duża, ale w naszym przekonaniu, każdy kto chce rozpocząć swoją działalność na tym polu na pewno znajdzie swoje miejsce, wszystko zależy od wiedzy, umiejętności oraz otwartości na ludzi.

Z jakością natomiast jest różnie, ale to tak jak w każdym zawodzie. Czy wzrosła jakość usług? Biorąc pod uwagę te ostatnie 25 lat, to tak, śmiało można powiedzieć, że wzrosła. Narzędzia, które wspomagają pracę księgowych, ogólnodostępna wiedza, wymiana doświadczeń – pomagają w zwiększaniu jakości usług.

Naszym zdaniem na dzień dzisiejszy zarówno centra usług księgowych jak i tradycyjne biura rachunkowe mają rację bytu, ale jak będzie wyglądała przyszłość trudno jest wyrokować.

Polecamy: Nowa matryca stawek VAT

Polecamy: Przedsiębiorca w kryzysie (PDF)

Jak zmieniały się obowiązki księgowych i funkcjonowanie biur rachunkowych na przestrzeni tych 25 lat?

Zmiany następowały wraz ze zmianami przepisów prawa bilansowego, podatkowego oraz prawa gospodarczego. Księgowi i biura rachunkowe się rozwijały. Współczesny księgowy poza wiedzą jaką posiada w dziedzinie księgowości, również powinien być na bieżąco z przepisami podatkowymi i prawnymi. Biuro rachunkowe to już nie tylko miejsce, w którym zostawia się dokumenty do księgowania, ale przede wszystkim to Partner/Doradca w biznesie, który dba o bezpieczeństwo podatkowe swoich klientów.

Co zmieniło zniesienie certyfikatów księgowych w 2014 roku? Czy Państwa zdaniem powinien istnieć jakiś system państwowego certyfikowania księgowych? Czy może wystarczą prywatne systemy – tak jak np. certyfikacja księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce?

Na pewno zwiększyła się ilość biur rachunkowych. Pamiętamy jak jeden z naszych klientów kiedyś na spotkaniu zapytał się co się zmieniło w zawodzie księgowego, bo u niego na osiedlu na prawie wszystkich balkonach wiszą banery z ogłoszeniami „Biuro Rachunkowe” i numer telefonu. Po jakimś czasie ilość ogłoszeń uległa zmniejszeniu, może nie wszystkich biznes wypalił a może administrator osiedla zabronił bądź wprowadził limity na banery.

Tak jak wcześniej zostało powiedziane - dla każdego znajdzie się miejsce na rynku. Jednakże naszym zdaniem - dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, dobrze byłoby pomyśleć nad zmianami, które wprowadziłyby certyfikację - czy to przez uzyskanie tytułu zawodowego księgowego czy też poprzez uczestnictwo w obligatoryjnych szkoleniach z zakresu podatków, rachunkowości i prawa.

Jakie kompetencje powinien mieć dziś księgowy? Czego dzisiejszy rynek pracy wymaga od księgowych? Czego Państwo wymagają zatrudniając księgowych w swojej firmie?

Rynek jest bardzo wymagający - rynek wymaga dużej wiedzy, umiejętności, kompetencji, znajomości przepisów prawa bilansowego, podatkowego, prawa gospodarczego. Ale mówimy tu o stanowisku głównego księgowego czy samodzielnego księgowego.

Naszym zdaniem na pewno ważne jest to, żeby chcieć pracować jako księgowy, żeby lubić to co się robi, żeby chcieć się cały czas rozwijać , doskonalić w tej dziedzinie. Księgowość nie jest nudna, daje duże możliwości rozwoju i satysfakcji. Księgowość w dzisiejszych czasach to nie tylko księgowanie, to bardziej analiza, wsparcie dla klienta, bycie doradcą, to dbanie o bezpieczeństwo podatkowe klienta czy pracodawcy. Księgowość to również umiejętność komunikacji o czym nieraz się zapomina.

Czym współczesne biura rachunkowe mogą przyciągnąć klientów? Jak powinno się promować biuro rachunkowe? Jak Państwa zdaniem klient może rozpoznać dobre biuro rachunkowe?

Biuro rachunkowe - to przede wszystkim niższy koszt dla przedsiębiorcy, jednym słowem oszczędność. Nie musi zatrudniać księgowych na etacie - a może przekazać obowiązki księgowego do biura rachunkowego, gdzie jest zespół specjalistów księgowych, podatkowych czy z zakresu kadr i płac.

Dobre biuro rachunkowe - jak je rozpoznać? Na pewno warto spotkać się z właścicielami biura przed podpisaniem umowy, poznać zakres działania, doświadczenie, kompetencje pracowników, sprawdzić polisę OC na prowadzenie działalności rachunkowej, podatków.

Promocja biura rachunkowego ulega zmianie, cały czas można spotkać ogłoszenia na wspomnianych już wcześniej balkonach, na płotach i pewnie takie biura też znajdują swoich klientów. Ale do promocji biura rachunkowego na pewno warto wykorzystać narzędzia jakie są dostępne w sferze e-marketingu i umiejętnie je wykorzystać , oczywiście wszystko zależy od budżetu jaki się na to przeznaczy.

Jak zmieniają i jak za chwilę mogą zmienić wykonywanie zawodu księgowego nowe technologie?

Nowe technologie wydawać by się mogło, że są w stanie zastąpić księgowego, ale tylko wydawać. Biorąc pod uwagę gąszcz przepisów i niezliczonych interpretacji do nich - na szczęście jeszcze na długi czas pozwolą księgowym na wykonywanie zawodu. Oczywiście charakter jego pracy ulegać będzie ewolucji, ale myślimy, że nie należy się tego obawiać. Nowe technologie wspomagają pracę księgowego, ułatwiają mu pracę i tak należy je traktować i umiejętnie wykorzystywać a jednocześnie uczyć się ich.

Jakie największe problemy zdaniem Państwa stoją przed współczesnymi księgowymi i biurami rachunkowymi?

Jednym z nich - to na pewno przepisy, ich zmiany, interpretacje. Czy widzimy inne? Trudno powiedzieć, czas pokaże co nam przyniesie rzeczywistość.

Czy ciągła zmiana przepisów podatkowych i niepewność co do prawa (tj. liczne interpretacje podatkowe i wyroki sądów administracyjnych) są dla księgowych większym problemem, czy raczej szansą na pozyskanie nowych klientów i zleceń?

Można powiedzieć, że jedno i drugie. Wszystko zależy od podejścia. Naszym zdaniem jest to szansa na pozyskanie nowych zleceń, klientów, na możliwość rozwoju. Ciągła zmiana przepisów jest też dużym wyzwaniem, bycie z przepisami na bieżąco jest swojego rodzaju satysfakcjonujące, bo wymaga dużego zaangażowania i wnikliwości.

Zawód księgowego wymaga ciągłego dokształcania i wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Mimo tego księgowi, z reguły nie widnieją na szczytach list płac swoich pracodawców. Czy zawód księgowego jest Państwa zdaniem niedoceniany?

Postrzeganie zawodu księgowego zmieniało się na przestrzeni lat. Oczywiście możemy spotkać się ze skrajnymi opiniami, z jednej strony księgowy jest postrzegany jak zło konieczne z drugiej jak wyrocznia. Na pewno jest zawodem bardzo potrzebnym, wymagającym i niezbędnym. Tak, niejednokrotnie niedocenianym, ale na szczęście to się zmienia. Poziom wiedzy przedsiębiorców rośnie wraz z wymaganiami jakie stawiają przed nimi przepisy prawa podatkowego, bilansowego czy prawa gospodarczego, co powoduje, że coraz bardziej doceniają kompetencje, doświadczenie i wiedzę księgowych. Idą za tym również wynagrodzenia, bo wiadomo, że specjaliści powinni być dobrze wynagradzani.

Jakie perspektywy widzą Państwo przed swoją profesją? Czy warto wybrać zawód księgowego dziś w 2020 roku? Czy ten zawód jest opłacalny? Czy łatwo znaleźć zatrudnienie? Co mogą poradzić Państwo młodym ludziom, którzy chcą zostać księgowymi?

Czy łatwo znaleźć zatrudnienie? Tak, uważamy, że tak. Rynek poszukuje dobrych księgowych, z wiedzą, umiejętnościami, ze znajomością przepisów. Rynek poszukuje też adeptów księgowości, którzy chcą zdobywać zawód, chcą się uczyć, chcą poznawać arkana księgowości, podatków, prawa. Naszym zdaniem brakuje dobrych księgowych, więc jak najbardziej jest szansa na znalezienie dla siebie miejsca na rynku usług księgowych, zaczynając od asystenta księgowego poprzez samodzielnego księgowego a kończąc na głównym księgowym czy dyrektorze finansowym.

A odnośnie opłacalności - wszystko zależy od tego na jakim etapie rozwoju zawodowego się jest, jakie ma się kompetencje, wiedzę, umiejętności oraz od cech osobowych. Wynagrodzenia księgowych kształtują się bardzo różnie i zależą od wielu czynników. Ale mimo wszystko myślimy, że zawód ten jest opłacalny i satysfakcjonujący.

Czy wg Państwa dla młodego adepta księgowości, na początku swojej drogi zawodowej korzystniej jest znaleźć zatrudnienie w dużej firmie, czy też w małym biurze rachunkowym?

Dla młodego adepta księgowości najważniejsze jest to aby trafił na właściwe osoby, które będą chciały wprowadzić go w świat księgowości i nie ma znaczenia czy będzie to biuro rachunkowe czy duża firma. Ważne jest to aby adept księgowości miał szansę, możliwość doświadczania księgowości, doświadczania jej różnorodności i żeby nie został już na samym początku do księgowości zniechęcony poprzez „wklepywanie” przez kilka miesięcy tego samego rodzaju dokumentów do systemu księgowego.

Oczywiście większa szansa na zdobycie większej wiedzy, budowanie doświadczenia jest w biurze rachunkowym - bo tam mamy do czynienia z różnego rodzaju podmiotami, ich formą prawną, rozwiązaniami podatkowymi i księgowymi i to jest ta szansa - ale aby była taka możliwość to z jednej strony adept powinien chcieć poznawać a z drugiej strony powinno mu się stworzyć możliwość nabywania doświadczenia. Biuro rachunkowe to również kuźnia kadr, to tu z młodych adeptów księgowości rodzą się przyszli doradcy podatkowi czy biegli rewidenci. Księgowość współcześnie to nie tylko ustawa o rachunkowości ale również podatki, prawo cywilne, gospodarcze.

Są Państwo również biegłymi rewidentami. Uzyskanie uprawnień biegłego rewidenta to marzenie wielu młodych księgowych. Czy tak powinna Państwa zdaniem wyglądać modelowa ścieżka rozwoju księgowego?

Czy powinna? Hmm … niekoniecznie. Nie każdy kto kocha księgowość musi zostać biegłym rewidentem (może za dużo powiedziane „kocha”). Na pewno uzyskanie tytułu biegłego rewidenta nie przeszkadza, a daje możliwość ubiegania się o najwyższe stanowiska departamentów finansowych w dużych firmach, korporacjach.

Czy nadal jest miejsce Państwa zdaniem na nowe biura rachunkowe na polskim rynku?

Tak, uważamy, że jak najbardziej jest miejsce. Następują zmiany, na rynek wchodzą nowi przedsiębiorcy w tym również nowe biura rachunkowe .

Czego trzeba życzyć Księgowym z okazji Dnia Księgowego? Czego życzyliby (także sobie) Państwo w tym dniu?

Wszystkim Księgowym, w tym nam, życzymy aby bilanse się uzgadniały, przepisy były jasne i przejrzyste, dużo cierpliwości, zapału a przede wszystkim żeby Dzień Księgowego był dobrym dniem, pełnym radości, życzliwości i świątecznego nastroju.

Tego właśnie życzę Państwu i wszystkim księgowym

Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę

Z Małgorzatą i Witoldem Zawadzkimi - księgowymi, biegłymi rewidentami i Członkami Zarządu Polaudit Sp. z o.o. rozmawiał Paweł Huczko