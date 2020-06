Nowy JPK_VAT obowiązkowy od 1 października 2020 r.

Chodzi o projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988 oraz z 2020 r. poz. 576), które pierwotnie miało wejść w życie 1 lipca 2020 r.

Zmieniane rozporządzenie jest kluczowe dla wdrożenia nowego pliku JPK_VAT zawierającego w sobie deklarację VAT. Stanowi ono wykonanie upoważnienia zawartego w art. 99 ust. 13b oraz art. 109 ust. 14 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 99 ust. 13b ustawy o VAT minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych niezbędnych do rozliczenia podatku, obliczenia jego wysokości, w tym wysokości podstawy opodatkowania, podatku należnego i podatku naliczonego wraz z objaśnieniami co do sposobu wypełniania, terminu i miejsca składania deklaracji podatkowych, oraz niezbędnymi pouczeniami, uwzględniając konieczność prawidłowego rozliczenia podatku oraz kontroli tego obowiązku przez organ podatkowy.





A w myśl art. 109 ust. 14 ustawy o VAT minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych pozwalających na prawidłowe rozliczenie podatku, prawidłowe sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności dotyczące:

1) rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku;

2) kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego;

3) kontrahentów;

4) dowodów sprzedaży i zakupów

oraz sposób wykazywania danych w ewidencji przesyłanej zgodnie z ust. 3b i 3c, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników oraz kontroli obowiązków podatników przez organ podatkowy, identyfikowania obszarów, w których występują nadużycia w podatku od towarów i usług, lub narażonych na te nadużycia oraz możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji.

Zmieniane rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji VAT.

Omawiana zmiana rozporządzenia jest skorelowana ze zmianą ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520 oraz z 2020 r. poz. 568), wynikającą z art. 71 ustawy z 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (prace legislacyjne nad tą ustawą nie są jeszcze zakończone - nad ustawą pracuje Senat).

