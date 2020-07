Kapitał zdrowia pracowników – czy koronawirus to tylko zagrożenie?

– Praca zdalna przestała być już fanaberią, stała się normalnością – uważa Magdalena Rodzeń dyrektor ds. personalnych na region EMEA firmy Alight Solutions. – Okazało się, że dla firm nie jest to koniec świata, można ją wykonywać normalnie, ale spowodowała nowe wyzwania – dodała w czasie dyskusji (webinarium) zorganizowanego w ramach projektu „Kapitał Zdrowia”.

Tę opinię potwierdził sondaż przedstawiony przez ekspertów z Instytutu Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej (SGH). Wynika z niego, że przed pandemią w większości firm (64 proc) zdalnie pracowało nie więcej niż 20 proc. pracowników, w czasie pandemii w prawie połowie ankietowanych instytucji (47 proc.) liczba ta gwałtownie wzrosła, a połowa firm i instytucji chce, by co najmniej jedna piąta zatrudnionych mogła pracować w domu.





– COVID jest problemem globalnym, co oznacza, że wszyscy są w podobnej sytuacji i wszędzie potrzebne będą zmiany. To szansa dla firm w Polsce na przyspieszenie cyfryzacji, ograniczanie kosztów, ale też na stałe uelastycznienie kodeksu pracy – stwierdził prof. Tomasz Rostkowski, jeden z autorów badania. I dodał, że firmy mierzą się obecnie z wieloma wyzwaniami. Praca zdalna oznacza, że muszą zwrócić uwzględnić ograniczenia wynikające z tego, że ludzie pracują w domach. Wyzwaniem staje się budowanie zespołów, zarządzanie ludźmi. Jego zdaniem zmienić się muszą nie tylko umowy z kontrahentami i pracownikami, regulaminy pracy czy zasad bezpieczeństwa, ale całościowy sposób myślenia o zarządzaniu. Jednym z elementów adaptacji do nowej sytuacji jest potrzeba zwiększonej dbałości o zdrowie pracowników. – Szczególnie w czasach pandemii ważna jest prewencja – dodał prof. Rostkowski.

– Już od dawna nie rozmawialiśmy w tak szerokim ujęciu o zdrowiu naszych pracowników – zauważyła prof. Jolanta Walusiak-Skorupa, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy – Przecież to nie jest pierwsza epidemia, z jaką się zmagamy, bo epidemia chorób cywilizacyjnych trwa od dawna i nie podejmowaliśmy działań, by im zapobiegać. Ta epidemia nas zmobilizowała, ważne byśmy działali wszyscy i mądrze. – Owa mądrość zdaniem prof. Jolanta Walusiak-Skorupa powinna polegać między innymi na zmianie relacji pomiędzy firmami a lekarzami medycyny pracy. Nie powinni być postrzegani przez pryzmat zaświadczeń, które wydają, ale traktowani jako doradcy. Przedsiębiorcy bowiem coraz częściej będą nie tylko zajmowali się zapewnieniem warunków bezpieczeństwa pracy, ale dobrostanem psychicznym oraz fizycznym pracowników i potrzebować będą partnerów. Nimi powinni się stać lekarze medycyny pracy.

– Dla firm najważniejsi są pracownicy, a dla pracowników zdrowie własne oraz rodziny – tłumaczą Małgorzata Zachorowska, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenie HR oraz Agnieszka Szpara, dyrektor Departamentu Programów i Projektów w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Obie organizacje wspólnie przygotowały i prowadzą projekt „Kapitał Zdrowia”. Zaprojektowany jest w ten sposób, by pokazać dobre praktyki, w jaki sposób inwestycje w zdrowie i dobre samopoczucie pracowników, są efektywne dla firm. Pierwszym z jego elementów były internetowe seminaria (webinaria) ekspertów na temat sytuacji pracodawców i pracowników w czasie pandemii oraz na temat wyzwań, jakie czekają na firmy w najbliższych miesiącach. W ramach pierwszej części projektu „Kapitał Zdrowie” Grupa LUX MED przedstawiła podręcznik dla firm „Bezpieczny powrót do pracy”. Powstał najpierw na potrzeby grupy medycznej, potem posłużył jako pomoc dla innych firm i instytucji w organizowaniu zasad pracy w firmach w czasie pandemii. Znajduje się na stronie projektu: https://hrstowarzyszenie.pl/kapital-zdrowia/.

Są tam także umieszczone zapisy seminariów z przedstawionymi przykładami z konkretnych firm, w jaki sposób zmieniono w nich organizację pracy, ale też, w jaki sposób zadbano o relacje z osobami pracującymi zdalnie.

– Pracodawcy szczególnie teraz są współodpowiedzialni za przestrzeganie przez pracowników podstawowych zasad prozdrowotnych nie tylko w pracy, ale także poza nią – uważa dyrektor Szpara.

W ramach projektu „Kapitał Zdrowia” powstanie raport (na podstawie badania ankietowego o problemach pracowników i pracodawców) z rekomendacjami dla pracodawców na temat zarządzania zdrowiem w firmach i instytucjach. Polskie Stowarzyszenie HR i ZPP przygotują rekomendację zmian dotyczących pracy zdalnej w kodeksie pracy. Odbędą się również kolejne seminaria przedstawiające sprawdzone praktyki pomagające w zarządzaniu Kapitałem Zdrowia.

Partnerami projektu są: Benefit Systems jako Partner Strategiczny całego projektu; Grupa LUX MED; Dailyfruits jako Partnerzy Strategiczni w obszarach: opieka medyczna i zdrowe żywienie oraz ALAB Laboratoria, Deloitte jako Partnerzy wspierający. Patronat honorowy objęły: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rozwoju.