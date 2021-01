Listy zastawne - zmiany w 2021 r.

Nowelizacja ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych 2021

W 2019 r. banki hipoteczne wyemitowały na rynku krajowym listy zastawne o wartości 1,2 mld zł, w tym po raz pierwszy dokonano emisji tzw. zielonych hipotecznych listów zastawnych. Wartość ich zobowiązań z tytułu emisji listów zastawnych na rynku krajowym osiągnęła na koniec roku 11,9 mld zł.

"Wejście w życie ustawy może wpłynąć na konkurencyjność i atrakcyjność polskiego rynku listów zastawnych oraz wykorzystanie jego potencjału przez inwestorów. Na obecnym etapie nie można jednak dokonać oszacowania skali nowych emisji, niemniej jednak projektowane przepisy powinny przyczynić się do dalszego rozwoju rynku listów zastawnych" - napisano.





W projekcie m.in.:

- wprowadza się definicję listu zastawnego, odwołującą się do mechanizm podwójnego regresu, który zapewnia inwestorom możliwość dochodzenia roszczeń zarówno w stosunku do emitentów listów zastawnych, jak i z puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych,

- uzupełnia się zakres pojęć stosowanych na gruncie ustawy o definicje aktywów podstawowych, aktywów zastępczych, aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych oraz puli aktywów stanowiących zabezpieczenie,

- proponuje się rozszerzenie zakresu podstaw emisji publicznego listu zastawnego,

- ustanawia się warunki umożliwiające zakwalifikowanie instrumentów pochodnych do puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych,

- określa się zasady stosowania przez banki krajowe oznaczeń „europejska obligacja zabezpieczona” i „europejska obligacja zabezpieczona (premium)”,

- modyfikuje się zasady kalkulacji bufora płynności dla puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych,

- wskazuje się warunki uzyskania zezwolenia na program emisji hipotecznych lub publicznych listów zastawnych oraz dodatkowe wymogi dotyczące monitorowania przez Komisję Nadzoru Finansowego prowadzonych przez banki hipoteczne programów emisji,

- wprowadza się wymogi informacyjne dotyczące programów emisji listów zastawnych w celu umożliwienia inwestorom badania profilu ryzyka danego programu oraz formułuje się szczególne obowiązki sprawozdawcze dla banków hipotecznych wobec organu nadzoru (Komisji Nadzoru Finansowego). (PAP Biznes)

Omawiana nowelizacja przewiduje też zmiany:

a) w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe przez:

- modyfikację przepisu dotyczącego składników tworzących osobną masę upadłości, która służy zaspokojeniu roszczeń wierzycieli z listów zastawnych oraz roszczeń z tytułu umów o instrument pochodny,

˗ konieczne zmiany terminologiczne odnoszące się do pojęcia „instrumentu pochodnego” spełniającego wymagania określone w art. 18 ust. 4 zmienianej ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

b) w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego, przez:

˗ korektę w zakresie odesłań do zmienianej ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

c) w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, przez:

˗ rozszerzenie zakresu nadzoru bankowego o uprawnienia nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego wynikające ze zmienianej ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

