SLIM VAT 2 - prekonsultacje rozpoczęte

SLIM VAT 2 to kolejny pakiet uproszczeń w podatku od towarów i usług. Ministerstwo Finansów przygotowało tym razem 15 nowych rozwiązań, które mają na celu ułatwienie rozliczania podatku VAT. Pakiet realizuje wiele postulatów zgłaszanych Ministerstwu Finansów przez przedsiębiorców. Przynosi im m. in. prostsze fakturowanie, zmniejszenie formalności oraz poprawę płynności finansowej firm. 18 lutego 2021 r. rozpoczęły się prekonsultacje tego projektu. Do 1 marca 2021 r. wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i opinie na adres: sekretariat.pt@mf.gov.pl. Część proponowanych zmian ma wejść w życie 1 października 2021 r. a reszta od 1 stycznia 2022 r.