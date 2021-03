Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Skrzynki do e-doręczeń - 1 GB dla każdego

Skrzynki do e-doręczeń - 1 GB dla każdego

Skrzynki do e-doręczeń. Trwają konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji dotyczącego dostępności oraz pojemności skrzynek do e-doręczeń, które mają służyć elektronizacji kontaktów administracji z obywatelami. Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie gwarantowanych dostępności oraz pojemności skrzynek doręczeń, który udostępniono 2 marca 2021 r. na stronach Rządowego Procesu Legislacyjnego. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zwartego w ustawie o doręczeniach elektronicznych. Resort cyfryzacji dał 10 dni na przesłanie uwag do projektu.