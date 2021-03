Ustawa o crowdfundingu inwestycyjnym

Crowdfunding inwestycyjny

"Pracujemy wspólnie z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego nad ustawą dotyczącą tak zwanego crowdfundingu inwestycyjnego. Chcemy zrównać zasady dostępu do kapitału przez wszystkich emitentów, co powinno przyczynić się do zwiększenia zainteresowania przedsiębiorców pozyskiwaniem kapitału w drodze ofert publicznych również poza platformami crowdfundingowymi” - powiedział Kościński podczas XXI Konferencji Izby Domów Maklerskich.

Dodał, że resort finansów podejmuje inicjatywy ustawodawcze i uczestniczy w pracach zmierzających do dalszego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Jako przykład podał m.in. wprowadzenie tak zwanych obligacji rozwojowych oraz jednolitej licencji bankowej.

Rynek kapitałowy w Polsce w czasie CIVID-19

Minister stwierdził, że rynek kapitałowy, stanowiąc jedno z najważniejszych źródeł finansowania w czasach kryzysu, może pełnić rolę amortyzatora dla niekorzystnych skutków spowolnienia gospodarczego.

“Wpływ epidemii COVID-19 na rynek kapitałowy okazał się nieoczywisty. W Polsce byliśmy świadkami ożywienia na rynku kapitałowym co znalazło odzwierciedlenie chociażby w najwyższych od lat obrotach na giełdzie. Inwestorów przyciągnęły na rynek okazje inwestycyjne ale także obniżki stóp procentowych. Kapitał płynął również na New Connect i to w skali dotychczas niespotykanej” - powiedział szef resortu finansów.

Kościński stwierdził, że w związku z trwającą pandemią skorzystały niektóre spółki i branże.

“Stąd wzrosty kursów spółek technologicznych a także tych produkujących, czy zapowiadających produkcję testów (na Covid-19 - PAP), maseczek czy rękawic ochronnych” - powiedział minister.

Kościński powiedział, że rynek kapitałowy to nie tylko finansowanie firm, a minister finansów pamiętać musi o drugiej stronie rynku - o lokujących oszczędności, o akcjonariacie obywatelskim, o znaczeniu rynku dla przyszłych emerytur.

Dodał, że resort finansów wsłuchuje się w potrzeby zgłaszane przez wszystkich przedstawicieli rynku a w ministerstwie trwają prace nad propozycjami legislacyjnymi, które będą eliminować bariery dostępu do rynku, usprawniać nadzór nad nim i umożliwiać wykorzystanie rozwiązań cyfrowych na szerszą skalę. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

