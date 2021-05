Podatkowy Polski Ład. Jak wpłynie na wynagrodzenie?

Polski Ład został zaprezentowany 15 maja. Ważna część programu to zapowiadany „reset podatkowy”, czyli zmiany w przepisach dotyczących podatków, zwłaszcza w PIT. Czy wprowadzone będą też zmiany w innych podatkach? Jak wpłyną na wynagrodzenie? Komentuje ekspert Grant Thornton.

Polski Ład a podatek liniowy

Wszystko wskazuje na to, że podatek liniowy dla osób prowadzących działalność gospodarczą zostanie utrzymany na obecnym poziomie i na dotychczasowych zasadach.

Dla przedsiębiorców kluczowe wydają się jednak inne zmiany dotyczące składki zdrowotnej oraz kwoty wolnej od podatku i to one realnie wpłyną na łączny poziom obciążeń podatkowych przedsiębiorców.

Polski Ład a kwota wolna od podatku i próg skali podatkowej

Kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do 30 tys. PLN, natomiast próg skali podatkowej - do 120 tys. PLN.

Po podwyższeniu limitu zbliżymy się do progów znajdujących się u naszych zachodnich sąsiadów. Przykładowo w Niemczech w 2021 roku kwota wynosi 9744 €, a we Francji – 10 064 €, w Wielkiej Brytanii 12 500 £.

Podniesienie kwoty wolnej i progu drugiej skali podatkowej niewątpliwie zależy uznać za zmiany w dobrym kierunku. Kwota wolna w Polsce od lat budziła kontrowersje z uwagi na fakt, że była niższa niż minimum egzystencji. W dodatku od kilku lat mamy do czynienia z tzw. kwotą degresywną, która maleje wraz ze wzrostem dochodów, a więc osoby lepiej zarabiające w ogóle nie mają kwoty wolnej.

Natomiast zmianą zdecydowanie niekorzystną jest zapowiadany brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej. To w praktyce oznacza podwyższenie stawki podatku o 7,75 podstawy wyliczenia tej składki. W uproszczeniu można powiedzieć, że to właśnie podwyższenie podatku o 7,75%. A zatem przy wyższej kwocie wolnej i wyższym progu będziemy mieć do czynienia z dwiema wyższymi stawkami podatkowymi – tj. odpowiednio 24,75% i 39,75%, co czyni stawki podatkowe w Polsce bardzo wysokimi. Brak odliczenia składki zdrowotnej spowoduje zniwelowanie korzyści dla osób średnio zarabiających oraz wyższe obciążenia dla osób lepiej zarabiających.

Polski Ład - jak wpłynie na wynagrodzenie?

Poniższa tabela pokazuje jak zmiany podatkowe w Polskim Ładzie wpłyną na wynagrodzenie osób samozatrudnionych.

Polski Ład a podatek CIT

Polski Ład wskazuje również na pewne zmiany, które znajdą się w podatku CIT. Zabrakło jednak szczegółów, które pozwoliłyby ocenić rzeczywisty wpływ tych zmian na sytuację przedsiębiorców.

Kluczowe zapowiadane zmiany to:

nowa ulga na automatyzację i robotyzację

rozszerzenie zakresu ulgi B+R oraz IP-BOX na kolejne etapy procesów

objęcie możliwością skorzystania z Podatku Estońskiego większej liczby firm

ulga podatkowa związana z IPO (wejściem na giełdę)

uproszczenia w zakresie cen transferowych

Polski Ład a wysokość i odliczanie składki zdrowotnej

Brak odliczenia od PIT składki zdrowotnej

Zmianą zdecydowanie niekorzystną, a jednocześnie taką, która nie wybrzmiała, gdyż została wpleciona w wypowiedź premiera o systemie zdrowotnym, jest brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. To w praktyce oznacza podwyższenie stawki podatku o 7,75 podstawy wyliczenia tej składki. W uproszczeniu można powiedzieć, że to właśnie podwyższenie podatku o 7,75%.

Koniec z ryczałtową składką zdrowotną dla przedsiębiorców

Dla wielu przedsiębiorców najważniejszą zmianą będzie brak możliwości opłacania ryczałtowej składki zdrowotnej, której poziom obecnie to ok 380 zł. Zapowiedziana została zmiana mająca zrównać zasady jej naliczania do tych obowiązujących w przypadku umowy o prace. W praktyce oznacza to, że jej poziom odpowiadałby 9% dochodu. Realnie oznaczać to może wzrost efektywnej stopy opodatkowania dochodów z działalności o blisko 9 punktów procentowych.

Cały artykuł o zmianach podatkowych w Polskim Ładzie

Dariusz Gałązka

Partner, Biegły rewident

Grant Thornton