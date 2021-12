Zwolnienie z CIT dochodów z udziału w zyskach spółek komandytowych i jawnych (będących podatnikami CIT)

Spółki będące podatnikami CIT, posiadające prawo do udziału w zyskach spółki komandytowej lub spółki jawnej, która uzyskała status podatnika CIT na mocy znowelizowanych od 1 stycznia 2021 r. przepisów, mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych z udziału w zyskach takiej spółki. Minister Finansów wydał 15 grudnia 2021 r. interpretację ogólną wyjaśniającą wątpliwości w tej kwestii. Interpretacja wskazuje katalog podmiotów mogących skorzystać z takiego zwolnienia oraz wyjaśnia warunki stosowania tego zwolnienia.

Przedsiębiorcy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów swojej działalności gospodarczej wydatki na zakup i eksploatację roweru, jeżeli wydatek ten ma związek z tą działalnością. Podatnicy VAT mogą też odliczyć VAT naliczony w cenie zakupu roweru. Potwierdza to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacjach indywidualnych.

Ceny transferowe a COVID19. Zbiór dobrych praktyk

Departament Cen Transferowych i Wycen Ministerstwa Finansów poinformował o publikacji dokumentu „Wpływ Covid-19 na ceny transferowe. Zbiór dobrych praktyk” datowanego na 15 grudnia 2021 r. Dokument ten jest skierowany do podatników i administracji podatkowej. Zawiera rekomendacje w zakresie dobrych praktyk związanych z wybranymi obszarami cen transferowych, na które szczególnie duży wpływ miała, ma lub może mieć pandemia COVID-19. Zbiór dobrych praktyk uwzględnia rekomendacje Forum Cen Transferowych z 28 września 2021 r. dotyczące wpływu pandemii Covid-19 na ceny transferowe dla polskich podatników. Nie jest to interpretacja ogólna ani objaśnienia podatkowe w rozumieniu przepisów art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, zatem zastosowanie się do treści tego dokumentu nie ma dla podatników waloru ochronnego.