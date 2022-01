Korzyści podatkowe w 2022 roku dla emerytów i rencistów

Od 2022 roku emeryci z emeryturą do 2500 zł brutto przestaną płacić podatek. Pracujący seniorzy, którzy czasowo zrezygnują z pobierania emerytury, będą w 2022 roku zwolnieni z PIT do ok. 85,5 tys. zł. Dodatkowo Ci, którzy rozliczą się na skali podatkowej, skorzystają też z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł. Jak szacuje Ministerstwo Finansów, podatkowy Polski Ład to korzyści dla 90% emerytów i rencistów, czyli dla ponad 8 mln osób.

Polski Ład: ile zyskują seniorzy (emeryci i renciści)?

Polski Ład to historyczna obniżka podatków, dzięki której w portfelach Polaków zostanie ok. 17 mld zł rocznie. To również realne wsparcie finansowe dla seniorów, których w jesieni życia często nie stać na godne życie.



– Od 1 stycznia 2022 r. odczuwalnie więcej pieniędzy zostanie w portfelach 90 proc. emerytów i rencistów, czyli u ponad 8 mln osób. Większość z nich, bo aż 2/3, przestanie płacić PIT. To w sumie ok. 6 milionów emerytów, którzy nie będą już płacić podatku dochodowego, odprowadzać będą jedynie składkę zdrowotną. Będą to emeryci z uposażeniem do 2 500 zł, gdzie przy wysokości emerytury 2 500 zł brutto, roczny zysk wyniesie ok. 2250 zł, „na rękę”. To niemal tyle co dodatkowa emerytura – wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski.



– Zaprojektowaliśmy Polski Ład z myślą o przyszłości Polski i Polaków. Chcemy dać impuls do rozwoju i zagwarantować wsparcie grupom społecznym niedocenianym przez poprzednie rządy. Taką grupą byli emeryci i renciści. Od 6 lat prowadzimy zupełnie inny model polityki społecznej – wspieramy seniorów, rozwijając dedykowane im programy i kierując znacznie większy strumień pieniędzy na dodatkowe świadczenia. Od Nowego Roku to wsparcie dla seniorów będzie jeszcze bardziej rozbudowane. Podnosimy kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy złotych. To odważny ruch na rzecz osób mających mniejsze dochody i rozwiązanie korzystne dla zdecydowanej większości emerytów i rencistów – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.



Emerytura brutto miesięcznie vs zysk roczny „na rękę”:

- 1 200 zł – w portfelu emeryta zostanie 807 zł więcej.

- 1 800 zł – w portfelu emeryta zostanie 1 473 zł więcej.

- 2 500 zł – w portfelu emeryta zostanie 2 250 zł więcej.

- 3 000 zł – w portfelu emeryta zostanie 1 785 zł więcej.

- 3 500 zł – w portfelu emeryta zostanie 1 320 zł więcej.



Emeryci i renciści o wyższych świadczeniach zapłacą podatek tylko od nadwyżki ponad kwotę 2 500 zł. Z tym, że osoby pobierające świadczenie w wysokości od 2 500 zł do 5 000 zł, zapłacą niższy podatek niż płacą obecnie. W sumie dla ok. 95% polskich seniorów nowe rozwiązania są korzystne lub co najmniej neutralne.

PIT-0 dla seniora. Preferencja podatkowa dla pracowników i przedsiębiorców

Podatkowy Polski Ład to również zachęta do kontynuacji pracy. Doświadczeni seniorzy, którzy mimo nabycia uprawnień do emerytury czasowo zrezygnują z jej pobierania i pozostaną aktywni zawodowo, będą mogli skorzystać z PIT-0 dla seniora. Takie osoby nie będą płacić podatku od przychodów z pracy na etacie, zleceniu lub działalności gospodarczej – do kwoty 85 528 zł rocznie.

Dodatkowo pracujący seniorzy, niepobierający emerytury i rozliczający się według skali podatkowej, będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi).

– To rozwiązanie ma ułatwiać pozostawanie na rynku pracy osób, które osiągnęły wiek emerytalny. Jeżeli seniorzy chcą nadal zajmować się czymś co lubią i czują, że to jeszcze nie jest czas na emeryturę, powinni mieć taką możliwość. Od stycznia, podjęcie decyzji na korzyść dalszej aktywności zawodowej, wiązać się będzie dla nich z niższymi podatkami – tłumaczy wiceminister Jan Sarnowski.

W sumie, dzięki reformie podatkowej Polskiego Ładu, pracujący seniorzy zaoszczędzą w przyszłym roku co najmniej 800 mln zł podatku.

– Obecnie mamy ok. 159 tys. osób, które mają uprawnienia do emerytury, ale na nią nie przechodzą. Wynika to z tego, że w przypadku pracowników wymagałoby to przerwania zatrudnienia i nawiązania go na nowo. To w naturalny sposób wiązałoby się z renegocjacją warunków umowy. Dla wielu może to być po prostu kłopotliwe. Od stycznia dostaną gotowe, wygodne rozwiązanie w postaci wysokiego odliczenia, czyli PIT-0 dla seniora – wskazuje wiceminister Jan Sarnowski.

Pracujący senior (wynagrodzenie brutto miesięcznie – zysk roczny „na rękę”):

3 000 zł brutto – w portfelu seniora zostanie prawie 1840 zł więcej.

4 000 zł brutto – w portfelu seniora zostanie prawie 2 800 zł więcej.

5 000 zł brutto – w portfelu seniora zostanie ok. 3 700 zł więcej.

6 000 zł brutto – w portfelu seniora zostanie ponad 4 700 zł więcej.

10 000 zł brutto – w portfelu seniora zostanie prawie 11 000 zł więcej.

Senior na działalności gospodarczej (dochód brutto z działalności gospodarczej – zysk roczny „na rękę):

3 000 zł brutto – w portfelu seniora zostanie niemal 1 350 zł więcej.

4 000 zł brutto – w portfelu seniora zostanie prawie 3 000 zł więcej.

5 000 zł brutto – w portfelu seniora zostanie ponad 3 950 zł więcej.

6 000 zł brutto – w portfelu seniora zostanie ponad 4 900 zł więcej.

10 000 zł brutto – w portfelu seniora zostanie ponad 12 400 zł więcej.

– PIT-0 dla seniora jest rozwiązaniem bardzo elastycznym. Dotyczy w tym samym stopniu pracowników jak i przedsiębiorców i to niezależnie od tego w jaki sposób rozliczają podatek, na skali, liniowo czy ryczałtem. Ze zwolnienia będzie można skorzystać w dowolnym momencie roku. Jeśli np. podatnik osiągnie wiek emerytalny w maju, będzie mógł zastosować odliczenie właśnie od maja. Nie będzie musiał czekać do końca roku, a ulgę w podatku odczuje już w pierwszym miesiącu w którym z niej skorzysta – podsumowuje wiceminister Sarnowski.