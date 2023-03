Twój e-PIT – jak zapłacić podatek w 2023 roku - Paybynet

Podatnicy korzystający z e-bankowości mogą w 2023 roku szybko i w pełni cyfrowo rozliczyć swoje zobowiązania wobec fiskusa za rok podatkowy 2022 za pomocą systemu płatności internetowych Paybynet. System automatycznie uzupełnia dane użytkownika wymagane do przelewu i pozwala na bezpośrednie opłacenie podatków poprzez platformę Twój e-PIT. Przed złożeniem zeznania podatkowego warto zapoznać się ze zmianami w przepisach, zakresem dostępnych ulg i terminami, których należy przestrzegać.

Rozliczenie i zapłata podatku PIT za 2022 rok do 2 maja 2023 r.

Terminy składania zeznań podatkowych w 2023 r. zależą od typu deklaracji, którą wypełnia podatnik. Do najpopularniejszych należy deklaracja PIT-37, którą składają m.in. pracownicy, zleceniobiorcy, osoby pobierające rentę, emeryturę czy stypendia. Dotyczy więc osób, które rozliczają się na przykład przez swojego pracodawcę lub ZUS.

Na złożenie deklaracji PIT-37 mamy czas do 2 maja 2023 r. Do najczęstszych błędów podczas składania deklaracji należą niewłaściwe obliczenia wysokości ulg i preferencji podatkowych lub podanie niepoprawnych danych podatnika. Ryzyko pomyłki można ograniczyć, rozliczając podatki przez e-Urząd Skarbowy i korzystając z płatności online.

Zapłata podatku PIT w systemie Paybynet

Przez e-Urząd Skarbowy można opłacić online każdy rodzaj podatku, wykorzystując np. system szybkich płatności internetowych Paybynet, którego operatorem jest KIR. Umożliwia on zrealizowanie płatności bezpośrednio z poziomu platformy Twój e-PIT. Automatycznie wypełnia wszystkie pola niezbędne do realizacji przelewu, w tym dane właściwego urzędu podatkowego, typ zobowiązania podatkowego czy kwotę dopłaty. Zadaniem podatnika jest tylko autoryzacja płatności.

- System Paybynet pozwala błyskawiczne przesłać pieniądze z konta bankowego klienta na konto właściwego urzędu skarbowego. Korzystanie z tego sposobu płacenia jest proste i intuicyjne – mówi Przemysław Soboń, dyrektor Linii biznesowej płatności internetowe w KIR. - W ostatnich latach rośnie zainteresowanie usługami cyfrowymi, także w kontaktach z administracją publiczną. W ubiegłym roku za pomocą Paybynet swój podatek rozliczył co 10 Polak - dodaje Przemysław Soboń.

Ważne Uwaga! Zlecenie płatności podatkowej z wykorzystaniem systemu Paybynet jest realizowane z poziomu strony podatki.gov.pl, gdzie użytkownik potwierdza dane przekazywane do banku z portalu podatkowego Ministerstwa Finansów i autoryzuje płatność. System Paybynet jest zintegrowany z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz innymi systemami e-urzędów.

KIR został powołany z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków komercyjnych w celu elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce. Jest kluczową firmą obsługującą infrastrukturę polskiego sektora bankowego. Zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo w zakresie świadczonych usług, dążąc do efektywnego wspierania rozwoju obrotu bezgotówkowego.

Wykorzystując unikalne w skali polskiego rynku kompetencje i doświadczenie, KIR rozwija i dostarcza rozwiązania systemowe dopasowane do potrzeb sektora bankowego oraz aktywnie uczestniczy w procesie cyfryzacji administracji publicznej.