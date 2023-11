Tabela kursów średnich NBP nr 214/A/NBP/2023 z 6 listopada 2023 r. Kurs euro 4,4615 zł

Wkrótce przedsiębiorcy staną przed obowiązkiem korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). To rewolucyjna zmiana, która wpłynie na każdego, kto prowadzi firmę. Chociaż co do zasady – dostęp do aplikacji rządowej ma być bezpłatny – nie oznacza to, że wdrożenie KSeF nie będzie rodziło żadnych kosztów. Sprawdzamy, jakie wydatki czekają przedsiębiorców w związku z nowym systemem.