Służby wykryły ponad 100 kg marihuany o wartości 5 mln zł. Narkotyki były ukryte w specjalnej skrytce pod podłogą samochodu ciężarowego

Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) oraz Straż Graniczna (SG) wykryły przemyt ponad 100 kg marihuany z Hiszpanii do Polski. Taka ilość narkotyku na czarnym rynku jest warta około 5 mln zł.

Funkcjonariusze znaleźli ponad 100 kg marihuany

W okolicach Jędrzychowic, funkcjonariusze KAS, CBŚP i SG skontrolowali kierowcę samochodu ciężarowego, który przewoził towar z Hiszpanii do Polski. W trakcie kontroli funkcjonariusze znaleźli ponad 100 kg marihuany. Narkotyki były ukryte w specjalnej skrytce, która znajdowała się pod podłogą pojazdu.



Z takiej ilości narkotyku można uzyskać około 100 tys. porcji dilerskich.

Kierowca ciężarówki został tymczasowo aresztowany i usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przemytu znacznych ilości narkotyków, za co grozi kara nawet 20 lat pozbawienia wolności.

Trwa śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej

Policjanci z CBŚP pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Łodzi prowadzą śledztwo dotyczące działalności międzynarodowej, zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się wewnątrzwspólnotowym przemytem narkotyków z Hiszpanii do Polski. Podczas jednego transportu dochodziło do przemytu od 65 kg do ponad 100 kg marihuany.

Grupa działała od 2022 roku i mogła przemycić do Polski ponad 500 kg narkotyków.