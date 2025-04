W 2025 r. można przekazać 1,5% podatku rolnego na rzecz dwóch uprawnionych podmiotów

W komunikacie z 16 kwietnia 2025 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że w 2025 roku podatnicy podatku rolnego mogą przekazać 1,5 tego podatku na rzecz Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych lub OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych. Jakie są warunki tego przekazania?

Możliwość przekazania 1,5% podatku rolnego

Przepisy od zeszłego roku pozwalają przekazać 1,5% podatku rolnego na rzecz podmiotów uprawnionych. Może to zrobić podatnik podatku rolnego będący osobą fizyczną oraz podatnik podatku rolnego będący rolniczą spółdzielnią produkcyjną. Ale w 2024 roku żaden z podmiotów wnioskujących o wpis na listę podmiotów uprawnionych do otrzymania 1,5% należnego podatku rolnego nie spełnił warunków określonych w przepisach.

W 2025 roku można przekazać 1,5% podatku rolnego na rzecz dwóch podmiotów uprawnionych

Ministerstwo Finansów informuje, że podatnicy będący osobami fizycznymi lub rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi mogą przekazać 1,5% podatku rolnego na rzecz podmiotów uprawnionych. Można to zrobić co do zasady od 1 marca do 15 listopada danego roku- tj. złożyć wniosek na formularzu RPU-1 zgodnie ze wzorem określonym przez Ministra Finansów.



Warunkiem przekazania 1,5% podatku rolnego jest zapłata w pełnej wysokości tego podatku za dany rok podatkowy.



Zgodnie z przepisami ustawy o podatku rolnym podatnicy tego podatku będący osobami fizycznymi lub rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi mogą przekazać 1,5% podatku rolnego na rzecz:

1) związku zawodowego rolników indywidualnych,

2) związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub

3) Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

- jeśli podmioty te zostaną wpisane na listę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.



Ministerstwo Finansów poinformowało, że na 2025 rok zostały wpisane dwie organizacje:

Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych,

OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych.



W związku z tym podatnicy podatku rolnego mogą do 15 listopada 2025 r. złożyć wniosek na formularzu RPU-1 do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów, wskazując jako podmiot uprawniony jedną z dwóch ww. organizacji.



Warto wiedzieć, że gdy obowiązek podatkowy w podatku rolnym ciąży solidarnie na kilku współwłaścicielach (współposiadaczach), organ podatkowy przekazuje 1,5% należnego podatku rolnego za dany rok podatkowy od kwoty zapłaconej z tytułu tego podatku przez współwłaściciela (współposiadacza), na rzecz podmiotu uprawnionego wybranego przez tego współwłaściciela (współposiadacza).



W przypadku podpisania wniosku RPU-1 przez więcej niż jednego podatnika wniosek należy złożyć wraz z załącznikiem ZRPU-1. Załącznik ZRPU-1 służy do wykazywania danych pozostałych podatników w przypadku składania jednego wniosku RPU-1 przez współwłaścicieli (współposiadaczy) nieruchomości. Jeden wniosek RPU-1 może być złożony przez nie więcej niż trzech współwłaścicieli (współposiadaczy).

Wspólne złożenie wniosku wymaga złożenia podpisów przez podatników lub osoby reprezentujące podatników oraz podania danych identyfikacyjnych podatników w załączniku ZRPU-1. W przypadku, gdy wniosek RPU-1 dotyczy więcej niż trzech podatników należy wypełnić dodatkowy wniosek. Jeżeli dodatkowy wniosek składa więcej niż jeden podatnik, należy złożyć również załącznik ZRPU-1.

Jakie podmioty mogą otrzymać 1,5 proc. podatku rolnego?

Na podstawie ustawy o podatku rolnym organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów, na wniosek podatnika podatku rolnego będącego osobą fizyczną oraz będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną, przekazuje kwotę w wysokości 1,5 proc. należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika:

- związku zawodowego rolników indywidualnych (na podstawie ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych) lub

- związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne (na podstawie ustawy o prawie spółdzielczym) lub

- Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych (na podstawie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników).



Aby takie podmioty zostały wpisane na listę uprawnionych do otrzymania 1,5 proc. podatku rolnego, muszą spełnić warunki określone w ustawie o prawie spółdzielczym, w ustawie o społeczno-zawodowych organizacjach rolników lub w ustawie o związkach zawodowych rolników indywidualnych. No i oczywiście trzeba złożyć wniosek o wpis na tę listę. Wniosek składa się na piśmie w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy do ministra właściwego do spraw rolnictwa.

