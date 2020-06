Wnioski o zwolnienie ze składek ZUS tylko do 30 czerwca

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Dotychczas ZUS umorzył składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych na łączną kwotę ponad 7,5 mld zł. Najwyższe kwoty z tytułu zwolnień ze składek dotyczą oddziałów ZUS w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. W województwie śląskim ze zwolnienia skorzystało już ponad 205 tys. firm na kwotę około 912 mln zł.

"Z pełnego zwolnienia ze składek mogą skorzystać małe firmy, zgłaszające do 9 osób do ubezpieczeń społecznych. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni, których przychody co prawda przekraczają trzykrotność średniego wynagrodzenia, ale ich dochody są niższe niż 7 tys. zł. Z kolei firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób mogą być objęte 50-procentowym umorzeniem kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych" - wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.





Dzięki temu wsparciu zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Wniosek można złożyć papierowo lub elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

ZUS zachęca do składania wniosków elektronicznie. To znacznie przyspiesza jego obsługę i ogranicza ryzyko popełnienia błędu, jak chociażby pozostawienie niewypełnionych obowiązkowych danych. Ponadto posiadając profil PUE przedsiębiorca ma możliwość sprawdzenia statusu swojego wniosku RDZ (o zwolnienie ze składek) na swoim profilu PUE.

Przedsiębiorcy, którzy nie mają jeszcze profilu na Platformie Usług Elektronicznych, w prosty sposób mogą go założyć np. przy okazji wizyty w ZUS. Najwygodniej jednak zrobić to bez wychodzenia z domu, przez internet, wykorzystując profil zaufany albo bankowość internetową. Obecnie na PUE ZUS zarejestrowanych jest już ponad 4,1 mln osób. (PAP)

