Zmiany w podatkach od 1 maja 2021 r.

Zmiany w podatkach od 1 maja 2021 r. Ministerstwo Finansów informuje, że od 1 maja 2021 r. wchodzą w życie liczne zmiany w przepisach podatkowych. Nowe regulacje mają na celu mi. in. ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej czy utrudnienie działania firm w szarej strefie. Przyczyniają się do wyrównywania szans przedsiębiorców na rynku. Zmiana przepisów Kodeksu karnego skarbowego będzie służyć przyspieszeniu oraz istotnemu uproszczeniu części spraw o wykroczenia skarbowe, które będą mogły być załatwione szybko i sprawnie w trybie postępowania mandatowego, bez konieczności kierowania sprawy do sądu karnego.

Zmiany w tarczy antykryzysowej: od 4 maja zwolnienia z ZUS

W myśl rozporządzenia Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U z 2021 r., poz. 713), które wchodzi w życie 4 maja 2021 roku, przedsiębiorcy z konkretnie wskazanych branż będą mogli wnioskować o zwolnienie ze składek ZUS za marzec oraz kwiecień 2021 r. W rozporządzeniu zawarto również informację o możliwości wnioskowania o świadczenia postojowe, od jednego do maksymalnie pięciu takich świadczeń.

Czy warto zostać księgowym?

Czy warto zostać księgowym? Dawniej praca w księgowości kojarzyła się z monotonnym wpisywaniem każdej faktury do ksiąg rachunkowych (z czasem do komputerowego systemu księgowego) i nudnym przeliczaniem kolumn kwot i liczb. Dużo jednak się tu zmieniło. Teraz księgowy to zawód przyszłości, przyciągający coraz więcej osób, którym zależy na ciekawej i dobrze płatnej pracy. W dodatku można przebierać w wielu interesujących ofertach zatrudnienia.

Czy transgraniczna wymiana udziałów to unikanie opodatkowania?

Wymiana udziałów a unikanie opodatkowania. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał opinię zabezpieczającą dotyczącą kwestii wymiany udziałów i restrukturyzacji transgranicznej.

PIT po 30 kwietnia - wyjaśnienia MF

PIT po 30 kwietnia. Ministerstwo Finansów odpowiedziało na kilka najczęściej powtarzających się pytań odnośnie rocznych zeznań podatkowych PIT składanych po terminie 30 kwietnia 2021 r.

Spółka komandytowa - warunki skorzystania z 9% CIT

Spółka komandytowa. Stawka 9% CIT ma zastosowanie do przychodów innych niż z zysków kapitałowych, po spełnieniu określonych warunków. Zastosowanie obniżonej stawki jest preferencją podatkową, dlatego urzędy skarbowe przykładają dużą wagę do kwestii wypełnienia warunków formalnych.

Danina solidarnościowa na mikrorachunek do 30 kwietnia

Danina solidarnościowa. Ministerstwo Finansów informuje, że podatnicy powinni dokonywać wpłaty z tytułu daniny solidarnościowej na mikrorachunki podatkowe. W sytuacji gdy bank nie umożliwił takiego sposobu zapłaty, daninę solidarnościową można wpłacić na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla podatnika.

Rozliczenia PIT. MF nie planuje wydłużenia terminu

Rozliczenia PIT. Piątek, 30 kwietnia jest ostatnim dniem na złożenie deklaracji PIT za zeszły rok. Resort finansów nie planuje wydłużenia tego terminu, jak zrobił w zeszłym roku.

Kupno samochodu przez niepełnosprawnego zwolnione z PCC – zasada i wyjątki

Kupno samochodu (lub innego pojazdu) przez osobę niepełnosprawną korzysta ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Jednak są wyjątki od tego zwolnienia.

Szafy korespondencyjne w firmie - czym są, dlaczego warto je mieć?

Szafy korespondencyjne. Nowe technologie (a w szczególności digitalizacja i automatyzacja) usprawniają zarządzanie dokumentacją w biurze. Pomocne w bezpiecznym obiegu dokumentacji w firmie są np. szafy korespondencyjne - urządzenia, które działają jak paczkomaty.

PCC a przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną

Czy PCC podlega przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną? Wątpliwości spółek w tej kwestii wydają się uzasadnione.

SLIM VAT. Rozliczanie VAT zaliczek w eksporcie

Slim VAT - zaliczki w eksporcie. Resort finansów opublikował objaśnienia podatkowe, które zawierają omówienie regulacji pakietu Slim VAT. Wyjaśnienia dotyczą m.in. rozliczania w VAT zaliczek na poczet eksportu.

Zeznanie podatkowe PIT do 30 kwietnia - potem możliwa korekta

Zeznanie podatkowe PIT. Ministerstwo Finansów przypomina, że zeznania podatkowe PIT za 2020 r. trzeba złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021 r. Można to zrobić przez usługę Twój e-PIT, system e-Deklaracje lub w formie papierowej.

Wykonanie zastępcze a VAT

Wykonanie zastępcze a VAT. W przypadku realizacji inwestycji budowlanych nierzadko dochodzi do sytuacji, w których inwestor jest zmuszony korzystać z wykonawców zastępczych w miejsce generalnego wykonawcy inwestycji. Powstaje wówczas wątpliwość, jak rozliczać na gruncie podatku VAT ponoszone koszty w tak powstałym trójkącie i jak je dokumentować.

Split payment - obniżenie progu 15 tys. zł

Split payment. Ministerstwo Finansów rozważa obniżenie progu 15 tys. zł w split paymencie lub wprowadzenie powszechnego obowiązku dzielenia płatności. Przedsiębiorcy są temu przeciwni

Uznanie sprzedawcy działek budowlanych jako podatnika VAT

Wiele osób dokonując sprzedaży działek budowlanych stoi przed pytaniem, czy tak transakcja zobliguję je do naliczenia podatku VAT, a tym samym sprzedawca zostanie uznany jako podatnik w myśl ustawy o podatku od towarów i usług. Żeby odpowiedzieć na to pytania, należy w pierwszej kolejności prześledzić zapisy ustawy, definiujące czynności związane z procesem sprzedaży.

Zwalczanie luki VAT a uczciwi podatnicy

Zwalczanie luki VAT. Dane pokazują, że luka VAT w Polsce sukcesywnie się zmniejsza, ale w walce o uszczelnianie systemu nierzadko rykoszetem dostaje też uczciwy biznes. Jedną z głośnych medialnie spraw jest przypadek gliwickiej spółki Marketing, której urząd skarbowy od dwóch lat wstrzymuje zwrot podatku VAT na kwotę blisko 17 mln zł, choć kolejne postępowania nie wykazały żadnych nieprawidłowości. W efekcie firma zaczęła mieć problemy z płynnością finansową i musiała wstrzymać działalność, a w tej chwili jest już na skraju bankructwa. Podobne sprawy dość często trafiają do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Nowy Ład zakłada reformę systemu podatkowego

Nowy Ład a system podatkowy. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Nowy Polski Ład zakłada m.in. reformę systemu podatkowego.

Jak rozliczyć faktury korygujące in minus po stronie sprzedawcy?

Faktury korygujące in minus - jak rozliczyć. Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419, dalej jako: ustawa zmieniająca) wprowadziła pakiet rozwiązań tzw. SLIM VAT, który od początku bieżącego roku określa zasady rozliczania faktur korygujących in minus.

Pracownik po COVID-19 - jakiej pomocy potrzebuje?

Pracownik po COVID-19. Pracodawcy starają się ograniczyć emisję wirusa SARS-CoV-2 poprzez umożliwienie osobom zatrudnionym wyboru pracy w formie zdalnej, zapewnienie maseczek i środków do dezynfekcji w miejscu pracy, czy zachowanie dystansu. W jaki sposób można jednak wspomóc pracowników, którzy przeszli infekcję i zmagają się z powikłaniami?

SLIM VAT 2 - oświadczenie o opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości

SLIM VAT 2 zawiera propozycję zgodnie z którą, gdy w związku z dostawą nieruchomości dochodzi do zawarcia aktu notarialnego, strony będą mogły złożyć w tym akcie notarialnym oświadczenie o wyborze opodatkowania VAT.

Rusza proces umarzania subwencji z Tarczy PFR

Umorzenie subwencji z Tarczy PFR. Już 29 kwietnia rozpocznie się proces umarzania subwencji przyznanych na mocy Tarczy 1.0 Polskiego Funduszu Rozwoju. Kto może na nie liczyć, na co trzeba uważać?

Błędnie wydana decyzja podatkowa – co zrobić?

Decyzja podatkowa skierowana przez organ nie do tego podmiotu, co należy, stanowi przesłankę nieważności takiej decyzji. Czy może się zdarzyć, że organ przeprowadzi postępowanie i wyda decyzję wobec błędnego podmiotu? Co zrobić, jeśli tak się stanie?

TAX FREE – co się zmienia od 2022 roku?

TAX FREE 2022. Ministerstwo Finansów informuje, że od 1 stycznia 2022 r. zacznie działać nowy, ulepszony system TAX FREE. TAX FREE to system zwrotu podatku VAT podróżnym. Obecnie funkcjonuje w formie papierowej, a od przyszłego roku w formie elektronicznej, co ma być ułatwieniem dla przedsiębiorców i dla podróżnych. Główne zalety nowego TAX FREE, to zdaniem MF: wszystkie informacje w jednym miejscu, równe szanse na rynku, wygoda i oszczędność czasu. Już 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy będą mogli rejestrować się na PUESC, tak by móc dostosować się do nowych przepisów.

Brexit. Zgoda PE na umowę handlową z Wielką Brytanią

Brexit. Parlament Europejski poparł umowę handlową między Wielką Brytanią a Unią Europejską po brexicie.