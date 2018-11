12 listopada – współczynnik ekwiwalentu za urlop i inne obowiązki

Zmniejszenie wymiaru czasu pracy

Zgodnie z art. 130 § 2 k.p. każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

– Wprowadzenie dodatkowego dnia świątecznego powoduje zmniejszenie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym obejmującym listopad 2018 r. w stosunku do pierwotnie obliczonego przed uchwaleniem ustawy – mówi Magdalena Pacan, projektant systemów Comarch ERP.

Zmiana rozkładów czasu pracy

Wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego może wymagać również zmian w rozkładach czasu pracy. W podstawowym systemie czasu pracy, przy pracy od poniedziałku do piątku, należy udzielić pracownikowi 12 listopada jako dnia wolnego od pracy. W pozostałych sytuacjach trzeba rozkład sprawdzić i dostosować, w tym przede wszystkim odpowiednio do wymiaru czasu pracy oraz liczby dni wolnych od pracy.

– Jeżeli specyfika i zakres działalności firmy wymaga, aby dwunastego listopada przedsiębiorstwo świadczyło usługi jak w inne dni pracujące, to pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikom dnia wolnego w innym terminie – tłumaczy Magdalena Pacan.

Zmiana kwoty dodatku za pracę w nocy

Pracownik za każdą godzinę pracy w porze nocnej ma prawo do dodatku do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przy jego obliczaniu uwzględniana jest liczba godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Zmniejszenie nominału w listopadzie w związku z dodatkowym świętem spowoduje zmianę wysokości dodatku za pracę w nocy z 2,50 zł na 2,63 zł.

Zwiększenie współczynnika do obliczenia ekwiwalentu za urlop

Dodatkowy dzień wolny w roku oznacza również inny współczynnik ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, przy użyciu którego wyraża się przeciętną miesięczną liczbę dni przypadających do przepracowania w danym roku. Współczynnik jest stałą wartością ustalaną w oparciu o liczbę dni wolnych i świątecznych przypadających w roku. Wprowadzenie nowego święta powoduje zmianę współczynnika.

– Wartość współczynnika ulegnie zwiększeniu. Dla pełnego wymiaru etatu wartość zmieni się z 20.92 na 20.83. Pracownicy zwolnieniu w listopadzie będą mieli naliczany ekwiwalent za niewykorzystany urlop z uwzględnieniem nowej wartości współczynnika. Wątpliwości pojawiają się odnośnie konieczności ponownego ustalenia wartości ekwiwalentu dla pracowników zwolnionych przed listopadem, którzy otrzymali ekwiwalent wyliczony w oparciu o starą wartość współczynnika – zaznacza Magdalena Pacan.

