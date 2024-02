Podwyżki 2024. Które zawody mogą się spodziewać o 16-19% wyższych pensji?

Pracownicy powinni się generalnie cieszyć – choć nie wszyscy w takim samym stopniu, Aż 60% przedsiębiorstw w Polsce zamierza w 2024 roku podwyżki wynagrodzeń. Wzrost pensji dotyczy wszystkich sektorów, ale niektóre zawody odczują je szczególnie mocno. Zespół Preply przygotował zestawienie branż, w których podwyżki mogą sięgać nawet 20%. Łączy je jeden wspólny mianownik.

Kto może liczyć na największe podwyżki? Sam j. angielski to może być mało

Według badań Instytutu Badawczego Randstad, prawie połowa polskich firm w 2024 roku zamierza zwiększyć pensje pracownikom o co najmniej 7%. Około 3% firm planuje podwyżki wynoszące od 16% do 19%. Jednak tylko niektóre z sektorów będą w nadchodzącym roku w naprawdę korzystnej sytuacji.



Jak podkreślają w swoim zestawieniu specjaliści z platformy edukacyjnej Preply, jednym z takich sektorów jest SSC/BPO, czyli branża nowoczesnych usług dla biznesu. 31% firm SSC/BPO planuje rekrutację nowych pracowników. Przewidywany wzrost zatrudnienia w całym sektorze na 2024 rok wynosi aż 400 tysięcy osób. Według Raportu Płacowego Antal już w ubiegłym roku pensje specjalistów i menadżerów skoczyły średnio o 7% – a warto pamiętać, że branża obejmuje szereg różnorodnych specjalistów. Eksperci Preply podpowiadają, jak zwiększyć swoje szanse na awans i podwyżkę.



Na te najwyższe zarobki mogą liczyć osoby znające kilka języków obcych. Angielski to obecnie branżowy standard, więc warto nauczyć się dodatkowego języka. Już niemal co druga firma szuka pracowników posługujących się biegle francuskim lub niemieckim, zwłaszcza w sektorze finansów i obsługi klienta – zauważa Sylvia Johnson, ekspert ds. umiejętności językowych i międzykulturowych w Preply.

Branża IT przechodzi korektę rynkową, ale płace nadal pozostają wysokie

W zestawieniu uwzględniono również branżę IT, ze szczególnym wyróżnieniem sektora cyberbezpieczeństwa. Mimo że IT od jakiegoś czasu przechodzi korektę rynkową, ofert pracy jest coraz mniej, a według raportu Antal w 2023 roku cała branża odnotowała średni wzrost pensji specjalistów o zaledwie 1%, to – zdaniem ekspertów – wciąż jest to jedna z najbardziej przyszłościowych branż.



Na dużo wyższe zarobki niż w roku ubiegłym mogą liczyć zwłaszcza specjaliści z obszaru cross-functional z kompetencjami programowania i zarządzania projektami, a także na stanowiskach związanych z przetwarzaniem danych. W 2023 roku podwyżki w tych specjalizacjach wyniosły średnio 22%. Wyższej pensji i niemal "walki" firm o pracowników mogą się też spodziewać specjaliści z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Prawnicy i finansiści mogą spodziewać się wzrostu wynagrodzeń

Specjaliści z Preply zwracają uwagę, że w ubiegłym roku pozycję lidera wzrostu wynagrodzeń objęła w Polsce branża prawnicza. Zarobki ekspertów poszybowały w górę o 11% – warto zaznaczyć, że tę wartość wyliczono, sumując pensje prawników pracujących w kancelariach oraz prawników korporacyjnych (na różnych stanowiskach i szczeblach kariery). Prawnik in-house zatrudniony przez przedsiębiorstwo mógł liczyć nawet na 25 tysięcy złotych brutto, a w najbliższych miesiącach pensja ta najpewniej wzrośnie o kolejne 10-15%.



Według analizy jedną z najbardziej obiecujących profesji jest też kontrola finansowa. Preply, powołując się na dane prezentowane przez Trenkwalder, podkreśla, że większość firm deklaruje dalszy wzrost wynagrodzeń dla osób trudniących się tą profesją.

Marketing może być opłacalny, ale nie każda specjalizacja

W zestawieniu przewidywanych podwyżek znajduje się także sektor marketingowy, jednakże warto zaznaczyć, że dotyczy to pracowników specjalizujących się w konkretnych, wąskich obszarach marketingu online. W ubiegłym roku podwyżki rzędu nawet 20% otrzymali eksperci od digital marketingu i e-commerce. W cenie byli też traffic managerowie i specjaliści od: mediów społecznościowych, SEM, SEO, UX oraz UI.



Ważnym trendem w branży marketingowej jest również wzrost zapotrzebowania na ekspertów od rozwoju biznesu i marketingu na rynkach zagranicznych. Ceniona jest tu zwłaszcza znajomość języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego oraz włoskiego – podpowiada Sylvia Johnson z Preply.



Listę zamykają sektory farmacji i HR (Human Resources). Ten pierwszy w ubiegłym roku odnotował średni wzrost wynagrodzeń specjalistów i menadżerów o 8%, co daje wynik lepszy niż branża IT. Wszystko wskazuje na to, że passa się utrzyma. Dobrze opłacani byli szczególnie eksperci w zakresie marketingu cyfrowego, e-commerce i social mediów, a także specjaliści w obszarze badań klinicznych.



W przypadku HR wzrost pensji jest bezpośrednio związany z odwilżą w innych sektorach. Firmy poszukują nowych pracowników, więc doświadczeni specjaliści zajmujący się rekrutacją są na wagę złota.

Trendy na rynku pracy w 2024 roku

Sylvia Johnson podkreśla, że, wybierając ścieżkę kariery lub planując przebranżowienie, warto patrzeć na ogólne trendy i tendencje rynkowe – i na tej podstawie dobierać kompetencje, które chcemy rozwijać.



W 2024 roku istotnymi trendami na rynku będą wdrażanie cyfrowych rozwiązań, rozwój sztucznej inteligencji i otwarcie się na nowe rynki zagraniczne. Polskie przedsiębiorstwa będą szukać pracowników z innych kontynentów, takich jak Azja, Ameryka Południowa czy Afryka. Znajomość dodatkowego, mniej popularnego języka będzie kluczowa w znalezieniu dobrze płatnej pracy z perspektywą częstych podwyżek. Kompetencje lingwistyczne w zakresie języków obcych to wspólny mianownik dla wszystkich profesji, które znalazły się w naszym zestawieniu – dodaje.

Źródło: Preply