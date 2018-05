Nowy wzór formularza sprawozdania uproszczonego CIT-TP

Nowy wzór formularza był zapowiadany przez resort finansów od kilku miesięcy. Nowy formularz ma wyeliminować dotychczasowe wątpliwości podatników odnośnie jego wypełniania i uprościć podatnikom realizację obowiązków ustawowych. Jest on również konieczny w sytuacji wydłużenia terminów do jego złożenia przez rozporządzenie Ministra Finansów z 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej (Dz. U. poz. 555).

Problematyczne sprawozdania CIT-TP i PIT/TP

Nowy wzór CIT/TP - uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową

Na podstawie upoważnienia zawartego w art. 27 ust. 8 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwanej dalej „ustawą CIT”, Minister właściwy do spraw finansów publicznych ma obowiązek określić w drodze rozporządzenia wzór uproszczonego sprawozdania, o którym mowa w art. 27 ust. 5 ustawy CIT, uwzględniając informacje dotyczące podmiotów powiązanych, rodzaju powiązań z tymi podmiotami, rodzaju i przedmiotu transakcji lub innych zdarzeń, zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, a także kierując się potrzebą ułatwienia podatnikom poprawnego sporządzenia tego sprawozdania.

Obowiązek złożenia tego sprawozdania dotyczy podatników obowiązanych do sporządzania dokumentacji podatkowej, jeżeli ich przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 000 000 euro (art. 27 ust. 5 ustawy CIT).

Wcześniej na podstawie tego upoważnienia Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 1190), określił wzór formularza CIT/TP. Jednocześnie, formularz ten stanowił załącznik do rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (CIT-8, CIT-8A, CIT-8B).

W związku ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej (Dz. U. poz. 555), podatnicy, którzy zgodnie z przepisami ustawy CIT są obowiązani do sporządzenia uproszczonego sprawozdania, mogą skorzystać z przedłużonego terminu (do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego) na jego złożenie, odrębnie od zeznania podatkowego, tj. po terminie złożenia zeznania podatkowego.

Omawiany projekt rozporządzenia w sprawie zmiany wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych umożliwia podatnikom złożenie uproszczonego formularza CIT-TP odrębnie od zeznania podatkowego. Tym samym podatnicy, którzy skorzystają z wydłużonego terminu do złożenia uproszczonego sprawozdania będą obowiązani w dotychczasowym terminie (tj. co do zasady do 30 kwietnia lub do końca trzeciego miesiąca po zakończonym roku podatkowym) złożyć zeznanie podatkowe (np. PIT-36, PIT-36L, CIT-8, CIT-8A, CIT-8B).

Natomiast dołączenie uproszczonego sprawozdania (sporządzonego według nowego wzoru określonego w projekcie rozporządzenia) do złożonego wcześniej zeznania podatkowego będzie mogło nastąpić w terminie późniejszym w związku z wydłużeniem terminu jego złożenia o 6 miesięcy (tj. do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego) w przypadku CIT-TP.

Jak informuje Minister Finansów w uzasadnieniu omawianego projektu - dołączenie uproszczonego sprawozdania w terminie przedłużonym na podstawie niniejszego rozporządzenia nie będzie wiązało się z koniecznością dokonywania korekty lub aktualizacji zeznania podatkowego.

Ponadto, celem wprowadzenia zmian do wzoru uproszczonego sprawozdania jest umożliwienie podatnikom będącym w specyficznej sytuacji, tj. podatkowym grupom kapitałowym lub podatnikom wyznaczonym, jako wspólnikom, do sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń zawieranych przez spółkę niebędącą osobą prawną, możliwości prawidłowego wypełniania ciążącego na nich obowiązku w zakresie złożenia uproszczonego sprawozdania. W szczególności, umożliwienie wykazania informacji w podziale na poszczególne spółki tworzące podatkową grupę kapitałową lub odrębnego wykazania informacji dotyczącej spółek niebędących osobą prawną.

Wprowadzenie takiej możliwości służyć będzie również prawidłowej realizacji podstawowego celu wprowadzenia formularza, tj. umożliwienia organom skarbowym pozyskania od podatników wybranych informacji dla potrzeb analizy ryzyka w zakresie cen transferowych, w szczególności w celu zwiększenia efektywności typowania podatników do kontroli.

Wzór formularza określany niniejszym rozporządzeniem będzie miał zastosowanie do transakcji lub innych zdarzeń realizowanych przez podatnika w latach podatkowych zaczynających się po 31 grudnia 2016 r. Jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uproszczone sprawozdanie złożone zostało na formularzu dotychczasowym, uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzoru formularza obowiązującego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Co się zmieni w formularzu CIT-TP

Formularz zawiera dane identyfikacyjne podatnika, dane identyfikacyjne podmiotu powiązanego, informacje o pomiotach powiązanych w zakresie restrukturyzacji, transakcji oraz innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi. Podatnik zaznacza wyłącznie pozycje, które odnoszą się do jego sytuacji (a w przypadku wypełniania przez podatnika formularza za inny podmiot – do sytuacji tego podmiotu).

Intencją ustawodawcy było również pozostawienie tego obowiązku w formie jak najmniej pracochłonnej dla podatnika. W konsekwencji formularz w zasadniczej części (poza danymi identyfikacyjnymi) przyjmuje przede wszystkim formę zamkniętą, tj. podatnik obowiązany jest jedynie do zaznaczenia odpowiedniej pozycji. Nie jest wymagane przedstawianie szczegółowych informacji na temat poszczególnych transakcji.

Podstawową zmianą w projektowanym formularzu uproszczonego sprawozdania jest wprowadzenie rozróżnienia między podatnikiem składającym sprawozdanie, a podmiotem, którego ono dotyczy.

W tym zakresie, podatnik składający sprawozdanie w imieniu podmiotu, w części C. wypełnia dane identyfikacyjne tego podmiotu. Podatnik, który składa sprawozdanie w swoim imieniu pola z danymi identyfikacyjnymi podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie (poz. 10, 11) pozostawia puste, wypełniając w tym zakresie jedynie część B.

W częściach C.1.-G.6. określenie „podmiot” obejmuje swoim zakresem (1) podatników składających sprawozdanie w swoim imieniu oraz (2) podmiot powiązany z podatnikiem, w imieniu którego podatnik składa sprawozdanie.

W przypadku podatkowych grup kapitałowych (PGK) podatnikiem jest PGK. Wypełniając formularz CIT-TP, PGK nie wykazuje transakcji/ innych zdarzeń zawieranych między podmiotami wchodzącymi w jej skład. PGK wypełnia formularz w odniesieniu do transakcji/innych zdarzeń dokonywanych pomiędzy spółkami tworzącymi PGK a podmiotami powiązanymi nie wchodzącymi w skład PGK.

W stosunku do pierwotnego wzoru formularza, wzór określany niniejszym rozporządzeniem zawiera zmiany polegające na wprowadzeniu możliwości odrębnego wykazania transakcji/ innych zdarzeń dokonywanych przez spółki tworzące PGK, lub odrębnego wykazania informacji dotyczącej podatnika i/lub spółek niebędących osobą prawną, dla których podatnik ten został wyznaczony do przygotowania dokumentacji podatkowych. W związku z tym, w stosunku do pierwotnego wzoru formularza:

Wprowadzono dodatkowe pole (nr 6) – w którym podatnik wskazuje liczbę podmiotów, za które składane jest uproszczone sprawozdanie,

W części A - wprowadzono możliwość złożenia korekty sprawozdania,

W części C – uzupełniono o możliwość wskazania danych identyfikacyjnych podmiotu, którego dotyczą kolejne części uproszczonego sprawozdania,

Części C-G – mają charakter powtarzalny dla każdego z podmiotów, za które składane jest uproszczone sprawozdanie i obejmują informacje o transakcjach lub innych zdarzeniach dotyczących podmiotu wskazanego każdorazowo w sekcji C (lub w sekcji B – jeśli podatnik składa sprawozdanie w swoim imieniu).

Rozporządzenie wprowadzające nowy wzór PIT-TP ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych