Jak opodatkować należności licencyjne

Czym są należności licencyjne?

Należności licencyjne nie posiadają własnej definicji legalnej, ani na gruncie przepisów prawa cywilnego, ani przepisów podatkowych. Wywodzi się ją z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w większości przypadków pokrywa się ona z definicją zawartą w umowach międzynarodowych. Zgodnie z nią należności licencyjne to przychód z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how). Najczęściej są to stosunki prawne nawiązywane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, przy zastosowaniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy „prawo wolności przemysłowej”.

Jeśli chodzi o należności licencyjne wynikające z praw autorskich i praw pokrewnych, mogą one powstawać jedynie przy majątkowych prawach autorskich i pokrewnych. Należności pochodzące z praw własności przemysłowej to na przykład projekty wynalazcze, znaki towarowe, wzory przemysłowe.

Warto zauważyć także, że należności licencyjne mogą w niektórych wypadkach powstawać w oparciu o przekazanie prawa do oprogramowania komputerowego, definiowanego jako program lub seria programów, zawierającego instrukcje komputerowe niezbędne bądź dla procedur operacyjnych samego komputera bądź dla wykonywania innych zadań, przekazywany różnorodnymi środkami.

Opodatkowanie należności licencyjnych wypłacanych z Polski zagranicznym rezydentom

Kwestie opodatkowania należności licencyjnych wypłacanych z Polski zagranicznym rezydentom uregulowane są na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uznaje się, iż opłaty licencyjne obciążone są podatkiem ryczałtowym, pobieranym i wpłacanym przez polskich płatników wypłacających wynagrodzenie za świadczenia otrzymane od kontrahenta zagranicznego. Podatek ten pobiera się od przychodu, bez naliczania kosztów uzyskania. W tym przypadku wysokość podatku wynosi 20%. Obowiązek poboru powstaje w tym wypadku „u źródła”, czyli przy wypłacie należności licencyjnych.

Ponadto pamiętać należy także o dodatkowych obowiązkach dotyczących płatników podatku, które są niezależne od kwestii jego pobrania, obliczenia czy uiszczenia. Do takich obowiązków należy na przykład złożenie informacji dotyczącej przychodów w sytuacji, w której płatnicy wypłacają kontrahentom zza granicy należności licencyjne. Zobligowane są one do wypełnienia i złożenia formularza. Jego wybór zależy od tego, czy płatnik zryczałtowanego podatku jest osobą fizyczną, czy też osobą prawną. W pierwszym wypadku wypełnić należy formularz IFT-1 lub IFT-1R, natomiast w drugim – formularz IFT-2 lub IFT-2R.

Opodatkowanie należności licencyjnych uzyskiwanych przez polskich rezydentów z zagranicy

W sytuacji, w której należności licencyjne uzyskuje polski rezydent, a pochodzą one z zagranicy, podlegają one opodatkowaniu w ramach całego osiąganego dochodu. Co do zasady uznaje się, iż kwota podatku uiszczona za granicą zaliczana jest na poczet podatku, który należałoby opłacać w Polsce – jest to metoda zaliczenia proporcjonalnego. W tym przypadku, podobnie jak przy odsetkach, nie zachodzi ekonomiczne podwójne opodatkowanie.