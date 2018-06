Opodatkowanie obrotu walutami wirtualnymi

Skutki podatkowe

Ministerstwo Finansów w kwietniu na swojej stronie internetowej opublikowało informację dotyczącą skutków podatkowych obrotu kryptowalutami jakie występują na gruncie PIT, VAT i PCC. Chociaż informacja ta nie ma takiej mocy wiążącej jak interpretacja ogólna, wywołała szereg dyskusji. Przede wszystkim ze względu na założenie, że przychód uzyskany w wyniku obrotu kryptowalutami powinien być rozpoznawany odrębnie, w odniesieniu do każdej transakcji.

W konsekwencji, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: DKIS) w interpretacjach indywidualnych, podtrzymując stanowisko MF wskazuje, że przychód powstaje nie tylko w sytuacji, gdy dochodzi do zamiany kryptowaluty na walutę tradycyjną. Zdaniem DKIS, podatnik powinien rozpoznawać przychód podatkowy również w przypadku zamiany jednej kryptowaluty na drugą. Już w momencie dokonania wymiany tych kryptowalut i w wysokości otrzymanych wówczas wartości pieniężnych (przykładowo: interpretacja DKIS z dnia 24 maja 2018 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.237.2018.2.PSZ).

Profiskalne interpretacje – wątpliwości.

Te wyraźnie profiskalne interpretacje wzbudzają jednak wiele wątpliwości. Przede wszystkim ze względu na brak technicznych możliwości wyodrębnienia poszczególnych transakcji i wykazywania odrębnie wartości każdej z nich. Zamiana kryptowalut na wirtualnych giełdach często odbywa się w sposób zautomatyzowany, z prędkością nawet do kilkudziesięciu transakcji na minutę. Ze względu na dużą dynamikę zmiany wartości poszczególnych kryptowalut, brakuje punktu odniesienia, który pozwoliłby na rzeczywiste określenie wartości takiej transakcji. Jest to zatem możliwe dopiero w momencie zamiany kryptowaluty na walutę tradycyjną albo na towar lub usługę.

Taki punkt widzenia podzielił WSA w Olsztynie. W wyroku z dnia 9 maja 2018 r. (sygn. I SA/Ol 201/18). Odwołując się do wyroku NSA z dnia 6 marca 2018 r. (sygn. II FSK 488/16) wskazał, że za bezsporny uznać należy fakt, iż kryptowaluta w praktyce stosunków cywilnoprawnych stanowi rodzaj mienia. W konsekwencji czego przychód ze sprzedaży kryptowaluty powinien być uznawany za przychód z praw majątkowych. Natomiast prowadzenie handlu różnymi rodzajami waluty elektronicznej w sposób ciągły, zorganizowany i we własnym imieniu, powinno zostać zakwalifikowane do źródła z działalności gospodarczej.

WSA podkreślił jednak, że zgodnie z definicją Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego kryptowaluta jako jedynie „cyfrowa reprezentacja wartości”, pozbawiona jest samoistnej wartości majątkowej. W konsekwencji, w przypadku wymiany jednej kryptowaluty na inną, podatnik może ustalić jedynie jej przybliżoną wartość na moment zamiany. Ustalenie wartości rzeczywistej możliwe będzie dopiero po przewalutowaniu na walutę tradycyjną albo po dokonaniu zapłaty za towar lub usługę. Ponadto kluczową w analizowanej sprawie dla WSA okazała się kwestia, że wobec wskazanych powyżej trudności technicznych, związanych z dynamiką obrotu kryptowalutami, DKIS w zaskarżonej interpretacji nie wskazał, w jaki konkretnie sposób albo przy zastosowaniu jakiej metody podatnik mógłby określić wartość kryptowaluty i kwotę przychodu na moment jej zamiany.

Podsumowując

W związku z niedostosowaniem przepisów do specyfiki obrotu wirtualnymi walutami, Ministerstwo Finansów już w kwietniu zapowiadało zaproponowanie „innych, bardziej dogodnych form opodatkowania kryptowalut”. Jednak w obecnym stanie prawnym, wyrok WSA w Olsztynie, choć jeszcze nieprawomocny, wskazuje na pewną tendencję, która może utrzymać się w przypadku orzeczeń zapadających w analogicznych skargach na niekorzystne dla podatników handlujących kryptowalutami interpretacje indywidualne.

Artykuł pochodzi z bloga kontrolapodatkowa.pl

