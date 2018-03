Kasy fiskalne trzeba będzie wymieniać dwa razy?

Podatnicy zostaną zmuszeni do wymiany ok. 1,8 mln kas fiskalnych, by umieszczać NIP na paragonie. Potem będą musieli kupić kolejne, działające online. Od razu nie mogą, bo nikt ich jeszcze nie produkuje. Problem wynika z różnych terminów wdrożenia nowych obowiązków przewidzianych przez dwa projekty nowelizacji ustawy o VAT.