Nowe deklaracje VAT dostosowane do split payment od 1 lipca 2018 r.

Nowe wzory deklaracji VAT są konieczne w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 poz. 62). Nowelizacja ta wprowadza do ustawy o VAT mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment), który początkowo będzie dobrowolny dla większości branż.

Podzielona płatność (split payment)

Split payment polega na tym, że zapłata za nabyty towar lub usługę odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy (lub SKOK) dostawcy, lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalny, wyodrębniony rachunek bankowy dostawcy - rachunek VAT.

Mechanizm ten będzie stosowany wyłącznie do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników (tzw. transakcje B2B) i nie będzie miał żadnego wpływu na zakupy dokonywane przez konsumentów (tj. osoby nieprowadzące działalności gospodarczej wg definicji z ustawy o VAT).

Do podatników, którzy będą stosować podzieloną płatność nie będą stosowane sankcje określone w art. 112b i art. 112c ustawy o VAT, a także przepisy o odpowiedzialności solidarnej, zawarte w dziale Xa ustawy o VAT.

Zdaniem Ministerstwa Finansów dokonywanie zapłaty kontrahentom z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie jedną z mocniejszych przesłanek dla wykazania, że nabywca dochował należytej staranności zawierając transakcję z kontrahentem, co będzie miało znaczenie dla bezpieczeństwa V AT naliczonego nabywców.

Ponadto jeżeli podatnik zdecyduje się na zwrot podatku na rachunek VAT, wówczas taki zwrot będzie dokonany w przyspieszonym terminie (25 dni) bez możliwości przedłużenia tego terminu zwrotu przez naczelnika urzędu skarbowego celem dokonania weryfikacji tego zwrotu. Przy czym warto pamiętać, że środkami na rachunku VAT nie będzie można swobodnie dysponować. Będzie można nimi płacić VAT do urzędu skarbowego lub płacić kwotę podatku na rachunek VAT kontrahenta. W wyjątkowych sytuacjach można wypłacić pieniądze z rachunku VAT.

Nowe wzory deklaracji VAT

Wdrożenie podzielonej płatności powoduje konieczność wprowadzenia zmian we wzorach deklaracji dla podatku od towarów i usług: VAT-7, VAT-7K, - VAT-8, - VAT-9M.

Obecnie obowiązujące wzory deklaracji, tj. VAT-7 (17) , VAT-7K (11) , VAT-8 (8) , VAT-9M (7) zostaną zastąpione przez nowe wzory (VAT-7 (18) , VAT-7K (12) , VAT-8 (9) , VAT-9M (8) ).

Pojawi się także nowa treść objaśnień do tych deklaracji.

Rozporządzenie wprowadzające nowe wzory deklaracji i nową treść objaśnień do tych deklaracji ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2018 r. Nowe wzory będzie można stosować począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r. (VAT-7K (12) począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2018 roku).



Dotychczasowe wzory deklaracji będą mogły być stosowanie nie dłużej niż do rozliczenia za wrzesień 2018 r. (a w przypadku VAT-7K (11) nie dłużej niż do rozliczenia za trzeci kwartał 2018 r.).

Co się zmieni w deklaracjach VAT od 1 lipca 2018 r.

Do wzorów VAT-7(18) i VAT-7K(12) wprowadza się następujące zmiany:

1) W części E Obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu:

- dodano nową pozycje 58 z opisem: "na rachunek VAT”.

2) W części F Informacje dodatkowe:

- dodano nową komórkę 67 z opisem: „Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108 d ustawy”,

- dodano nową komórkę 68 z opisem: „Podatnik wnioskuje o zwrot podatku na rachunek VAT”.

3) W części G Informacja o załącznikach:

- usunięto informacje o liczbie załączników VAT-ZD.

4) Usunięto blok H Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika i blok I Adnotacje urzędu skarbowego.

5) Wprowadzono nowy blok H Dane kontaktowe podatnika lub osoby reprezentującej podatnika. Usunięte informacje są zbędne w przypadku obowiązku składania deklaracji w formie elektronicznej.

Do wzorów VAT-8(9) i VAT-9M(8) wprowadza się następujące zmiany:

1) Wprowadzono nowy blok D Informacje dodatkowe z opisem: „Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108 d ustawy”,

2) Usunięto blok D Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika i blok E Adnotacje urzędu skarbowego.

3) Wprowadzono nowy blok E Dane kontaktowe podatnika lub osoby reprezentującej podatnika. Usunięte informacje są zbędne w przypadku obowiązku składania deklaracji w formie elektronicznej.

W deklaracjach uaktualniono publikatory, wprowadzono również drobne zmiany uściślające i redakcyjne.

Do ww. zmian dostosowano OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG.

Projekt (z 19 lutego 2018 r.) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Źródło: Ministerstwo Finansów, Rządowe Centrum Legislacji