Stawka VAT dla montażu oświetlenia i sprzętu AGD

Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 grudnia 2016 r., sygn. akt I FSK 587/15.

reklama reklama

Stan faktyczny

Spółka zamierza wynajmować lokale mieszkalne na cele mieszkaniowe. Zawiera w związku z tym umowy o dzieło z wykonawcami, których przedmiotem są prace wykończeniowe, jak również dostarczenie i zamontowanie sprzętu i wyposażenia.

Spółka wystąpiła o interpretację, jaką stawkę VAT zastosować do czynności polegających na wykonaniu prac wykończeniowych w lokalu mieszkalnym z użyciem dostarczonych materiałów oraz czynności polegających na dostarczeniu i zamontowaniu sprzętu i wyposażenia (lampy podtynkowe i wiszące, szafy, meble, drzwi, sprzęt AGD, tzw. biały montaż).

Zdaniem spółki zastosowanie ma stawka 8%. Istotne jest bowiem, że przedmiotem świadczenia jest realizacja prac wykończeniowych z użyciem dostarczonych materiałów, jak również dostarczenie i zamontowanie sprzętu i wyposażenia, za które określono jedną cenę. Świadczenie to nie ogranicza się jedynie do instalacji czy montażu towarów, lecz obejmuje wykonanie poszczególnych rodzajów prac, jak również nie ogranicza się do dostawy i montażu poszczególnych części (lamp, mebli, itd.), ale należy je łączyć z ww. pracami. Całość świadczenia powoduje trwałe ulepszenie lokali, zwiększając ich wartość użytkową. Organ uznał stanowisko spółki za:

● prawidłowe – w części dotyczącej usług parkieciarskich, malarskich, elektrycznych, dostawy i montażu tzw. białego montażu i drzwi,

● nieprawidłowe – w zakresie dotyczącym usług polegających na dostawie i montażu lamp podtynkowych i wiszących, mebli i szaf w kuchni, łazience, pomieszczeniach gospodarczych, sprzętu AGD.

Stanowisko sądu

Spółka wniosła skargę do WSA w Krakowie, który uznał ją za zasadną. Za istotę sporu WSA uznał to, czy usługa polegająca na dostawie i montażu lamp podtynkowych i wiszących, mebli i szaf w kuchni, łazience oraz sprzętu AGD powinna być kwalifikowana dla potrzeb VAT jako usługa modernizacji, o której mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, i opodatkowana stawką obniżoną, czy też jako dostawa towaru opodatkowana stawką podstawową. Sąd zwrócił uwagę na uchwałę siedmiu sędziów NSA z 24 czerwca 2013 r., sygn. akt I FPS 2/13, dotyczącą wykonania trwałej zabudowy meblowej jako usługi modernizacji obiektu budowlanego. Sąd zauważył, że wykładnia trwałości zabudowy zaprezentowana przez organ odpowiada argumentacji zaprezentowanej w zdaniu odrębnym do ww. uchwały, podczas gdy ze względu na moc wiążącą uchwały organowi nie wolno powoływać się na zdanie odrębne i na nim opierać interpretację.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Sąd przyznał rację skarżącej, że usługa polegająca na dostawie i montażu mebli i szaf w kuchni, łazience, w sytuacji gdy mamy do czynienia z trwałą zabudową meblową, stanowi modernizację obiektu budowlanego w rozumieniu art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Jeśli zaś chodzi o montaż lamp oraz sprzętu AGD, to nie można mówić o modernizacji. Wymienione elementy można bez szkody dla ich funkcjonalności oraz dla elementów konstrukcyjnych lokalu w każdym czasie zdemontować.

Wyrok został zaskarżony w całości zarówno przez organ, jak i przez skarżącą.