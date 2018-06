Duże zmiany w podatkach - najbliższe plany Ministerstwa Finansów

Mniej biurokracji w podatkach, niższe podatki dla biznesu i inwestycji, bardziej przyjazne przepisy oraz wzrost bezpieczeństwa podatników – to kluczowe uproszczenia, nad którymi pracuje Ministerstwo Finansów (MF). Zmiany są zgodne z filozofią 3xP, czyli stworzeniem systemu podatkowego przejrzystego, prostego i przyjaznego dla podatników, w tym przedsiębiorców. Docelowo zamierzamy zlikwidować podatkową niepewność, bardziej dokuczliwą od obowiązków podatkowych – zapowiada minister finansów prof. Teresa Czerwińska.

„Obejmując urząd ministra finansów postawiłam sobie za cel taką ewolucję systemu podatkowego, by był on przejrzysty, prosty i przyjazny podatnikowi, co można nazwać filozofią 3xP. Dziś Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa pracują nad szeregiem propozycji regulacyjnych zgodnych z tym podejściem " – mówi minister Teresa Czerwińska.

Dodaje też, że nowe rozwiązania mają nie tylko ułatwiać prowadzenie działalności gospodarczej, ale również inne sprawy podatkowe codziennego życia.

Cztery obszary uproszczeń podatkowych

1. Mniej biurokratycznych obowiązków podatkowych

Twój e-PIT

To znaczące ułatwienie w przekazywaniu PIT do urzędu skarbowego. Dla wielu podatników będzie to w praktyce oznaczać, że obowiązek rozliczenia PIT od 2019 r. przejdzie na administrację skarbową. Jeśli bowiem pracujemy na umowę o pracę, to i tak nasz pracodawca informuje urząd skarbowy o uzyskanych dochodach, zapłaconym podatku itp. Nie trzeba zatem wymagać od podatnika dodatkowego zaangażowania, skoro mogą sobie z tym poradzić niemal automatycznie systemy informatyczne.

Od 2019 r. urząd przygotuje zeznania podatkowe PIT-37 i PIT-38, a od 2020 r. do zeznań dołączą PIT-36, PIT-36L i PIT-28. Wypełnione zeznanie podatnik znajdzie na Portalu Podatkowym od 15 lutego do 30 kwietnia. Dane, które dotąd podatnik wprowadzał sam, system będzie czerpał z rejestrów KAS i innych państwowych rejestrów, m. in. KSI ZUS, PESEL, OPP.

Podatnik ma w takim przypadku 3 wyjścia:

- nie robić nic - wtedy US rozliczy podatnika na podstawie przygotowanego e-PIT-a

- sprawdzić e-PIT i zaakceptować bez zmian;

- uzupełnić e-PIT o dane OPP i odliczenia i ulgi - i zaakceptować.

Najem prywatny – ryczałt

- wyeliminowany ma zostać obowiązek wcześniejszego zgłoszenia w urzędzie skarbowym opodatkowania najmu prywatnego w formie ryczałtu - podatnik wybierze ryczałt dokonując pierwszej wpłaty na podatek dochodowy lub składając zeznanie roczne (PIT-28)

Rezygnacja z deklaracji VAT

MF przewiduje również rezygnację z deklaracji VAT od 2019 r. (możliwą dzięki otrzymywaniu danych z JPK_VAT) i zmniejszenie obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorców. Pozwoli to na zmniejszenie kosztów i realizację w praktyce założeń Konstytucji Biznesu, zgodnie z którą administracja nie będzie pozyskiwać od podatników danych, które są zawarte w innych formularzach.

Mniej biurokracji dla przedsiębiorców i samorządów

Zmiany obejmą też m.in. odbiurokratyzowanie obowiązków sprawozdawczych w samorządach czy ujednolicenie formularzy w podatkach lokalnych, co docenią m.in. firmy posiadające nieruchomości na terenie więcej niż jednej gminy i wypełniające różne wzory dotyczące tych samych podatków, obowiązujące w różnych gminach. Likwidacja zbędnych regulacji obejmie też samorządy.

MF proponuje tu m.in.:

- rezygnację z obowiązku ogłaszania przez grupy kapitałowe w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o zarejestrowaniu i wykreśleniu grupy – to zbędny koszt dla podatkowych grup kapitałowych

- odejście od obowiązku składania przez podatników korzystających z tzw. ulgi dla spółek venture capitals formularza CIT-VC – dane pozwalające na monitoring korzystania z ulgi zawarte są w innych formularzach.

Jedno PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych)

Umożliwi to podatnikom dokonującym wielu jednorodnych czynności cywilnoprawnych składanie zbiorczej deklaracji za cały miesiąc w miejsce wielu deklaracji składanych do tej pory od poszczególnych czynności (np. w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność kupna-sprzedaży).

2. Niższe podatki dla biznesu i inwestycji

9% stawka podatku CIT

Obniżka CIT jest zgodna z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego. Będą nią objęte małe firmy, stanowiące grupę ok. 90% wszystkich podatników podatku CIT.

Samochód osobowy w firmie – wyższy limit odpisu

Ministerstwo Finansów proponuje podwyższenie z 20 tys. euro do 150 tys. zł limitu wartości samochodu osobowego, do którego odpisy amortyzacyjne są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Koszt kapitału własnego

MF zamierza wprowadzić możliwość obniżenia przychodu o hipotetyczny (faktycznie nieponiesiony) koszt odsetkowy. Łączna kwota kosztów z tego tytułu będzie jednak limitowana.

Konwersja długu na kapitał

Wprowadzona ma zostać możliwość uwzględnienia wartości zadłużenia (w tym pożyczki) w kosztach uzyskania przychodów z tytułu wniesienia takiego zobowiązania tytułem wkładu do spółki. Aby skorzystać z takiego rozwiązania musi dojść do faktycznego otrzymania pożyczki.

Ulga „Innovation Box"

Dzięki niej wzrośnie zatrudnienie w obszarze B+R w przedsiębiorstwach i zwiększy się świadomość przedsiębiorstw w zakresie praw własności intelektualnej jako potencjalnych źródeł przychodów. Zakładamy wzrost liczby zgłoszeń patentowych i patentów, szczególnie europejskich i międzynarodowych, przez polskie podmioty zainteresowane ich komercyjnym wykorzystaniem.

Ulga miałaby polegać na preferencyjnym opodatkowaniu (np. obniżoną stawką podatkową) kwalifikowanego dochodu, wyodrębnionego z całości dochodu podatnika, uzyskiwanego ze składników własności intelektualnej chronionych przez m.in. patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego czy prawo autorskie. Warunkiem koniecznym dla skorzystania z projektowanej preferencji byłby wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej związanej z wytworzeniem, rozwojem lub ulepszaniem składnika własności intelektualnej.

Jednorazowe rozliczenie straty

Wprowadzane przez MF rozwiązania pozwalają na jednorazowe rozliczenie całości poniesionej straty, jeżeli nie przekracza ona 5 mln zł w jednym roku podatkowym.

Sukcesja firm a podatki

Ministerstwo Finansów planuje zwolnić z podatku od spadków i darowizn nabycie przedsiębiorstw jednoosobowych w związku ze śmiercią przedsiębiorcy. Zwolnienie dotyczy nabywców, którzy podejmą się kontynuowania prowadzenia firmy przez co najmniej 2 lata. Ma to zachęcać potencjalnych nabywców do podejmowania decyzji o kontynuacji prowadzenia działalności zmarłego przedsiębiorcy (dając im wymierną korzyść finansową). Z punktu widzenia gospodarki rozwiązanie to stwarza szansę zachowania istniejących miejsc pracy.

Mały Podatnik

MF zamierza podwyższyć próg „małego podatnika" w PIT i CIT do 2 mln euro rocznej wartości sprzedaży. Dzięki temu większa liczba przedsiębiorców skorzysta z bardziej korzystnych zasad amortyzacji, rozliczeń kwartalnych czy – w wypadku CIT – niższej stawki podatku.

Ministerstwo przewiduje też możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wynagrodzenia za pracę współpracującego małżonka oraz małoletnich dzieci podatnika.

3. Prostsze, przyjaźniejsze przepisy

Nowa matryca stawek VAT

Ministerstwo Finansów pracuje nad uporządkowaniem obecnej sytuacji, która powoduje kłopoty interpretacyjne oraz generuje absurdalne sytuacje związane z przyporządkowaniem poszczególnych towarów do właściwych stawek. Nowa matryca w żadnym razie nie ma celu fiskalnego. Dzięki zmianom podatnicy będą mieli większą pewność co do stosowania przepisów podatkowych. To bez wątpienia ograniczy liczbę sporów w zakresie stosowania właściwych stawek VAT.

Odpłatne zbycie odziedziczonej nieruchomości

Pięcioletni termin, po którym dom, czy mieszkanie może być sprzedane bez podatku, u spadkobiercy liczony będzie od momentu nabycia nieruchomości przez spadkodawcę (obecnie jest on liczony on od nabycia przez spadkobiercę). Koszty nabycia czy wytworzenia nieruchomości przez spadkodawcę będą również kosztem u spadkobiercy. Podobnie kosztem u spadkobiercy będą także długi i ciężary spadkowe, w tym roszczenia o zachowek.

Ulga mieszkaniowa

MF proponuje wydłużenie do 3 lat okresu, w jakim ma nastąpić wydatkowanie na nabycie – również to ostateczne – własności innego mieszkania czy domu celem skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej. Obecnie termin ten wynosi 2 lata.

MF chce też rozszerzyć katalog wydatków na cele mieszkaniowe, aby znalazły się w nim także wydatki na przebudowę lub remont lokalu, które podatnik poniesie zanim stanie się jego właścicielem.

Interpretacje ogólne

Organizacje branżowe będą mogły składać wnioski o wydanie interpretacji ogólnych w przypadku nowych przepisów podatkowych. Wnioski będą mogły składać izby gospodarcze oraz organizacje pracodawców w zakresie przepisów, które weszły życie w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Dzięki zmianie przedsiębiorcy, składając wniosek o wydanie interpretacji ogólnej, nie będą musieli wykazywać przesłanki niejednolitego stosowania prawa (byłoby to niemożliwe w przypadku nowych przepisów).