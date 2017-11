„Ulga na start” od 31 marca 2018 r. – pierwsze 6 miesięcy działalności bez składek ZUS

Artykuł 21 pkt. 1 projektu ustawy Prawo przedsiębiorców stanowi, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy (…) przez okres 6 miesięcy nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Jednocześnie jednak możliwa będzie rezygnacja z tego uprawnienia w każdym momencie poprzez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

Początkujący przedsiębiorcy a ZUS

Można wskazać trzy warunki, które muszą być spełnione łącznie, by z ulgi na start można było skorzystać. Przedsiębiorca powinien być osobą fizyczną i podejmować działalność gospodarczą po raz pierwszy (albo ponownie po upływie minimum 5 lat). Ustawa precyzuje także, że nie może on jej wykonywać na rzecz swego byłego pracodawcy, na rzecz którego w danym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywał czynności wchodzące w zakres działalności.

W uzasadnieniu projektu ustawy Prawo przedsiębiorców można przeczytać, że wspomniany okres 6 miesięcy ma zacząć biec od momentu podjęcia przez daną osobę fizyczną działalności gospodarczej, czyli od momentu faktycznego rozpoczęcia wykonywania tej działalności. Oznacza to w praktyce pierwszą dokonaną przez przedsiębiorcę czynność, która jest związana w sposób bezpośredni z przedmiotem zadeklarowanej przez niego działalności gospodarczej.

Po upływie pół roku zwolnienia ze składek, przedsiębiorca będzie uprawniony do kolejnej – już obowiązującej – ulgi. Przez dwa lata będzie mógł opłacać tzw. mały ZUS, czyli preferencyjne składki, przewidywane przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Obecnie w Radzie Ministrów procedowany jest także projekt wydłużenia tego okresu z dwóch do trzech lat, co – jeśli wejdzie on w życie – oznaczałoby łącznie 3,5 roku preferencyjnego traktowania dla początkujących przedsiębiorców.

Zachęta do podejmowania działalności gospodarczej

Minister Rozwoju przekonuje, że proponowane rozwiązanie ma być remedium na lęk przed barierami wchodzenia na rynek, który powstrzymywał dotychczas Polaków przed podejmowaniem działalności gospodarczej. Tego rodzaju korzyść finansowa będzie stanowiła skuteczną zachętę, ponieważ początkujący przedsiębiorcy zyskają poczucie, że realizacji pomysłu na biznes nie utrudniają rygorystyczne przepisy. Z drugiej strony eksperci podkreślają, że taka ulga będzie szczególnie korzystna dla lokalnych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich miejscowościach, dla których składka na ZUS – przy stosunkowo niewielkich przychodach – jest dużym obciążeniem.

Cały pakiet ustaw Konstytucja dla biznesu ma wejść w życie 1 marca 2018 r., zaś „ulga na start” – 31 marca 2018 r..