Ile osób może mieć uprawnienia do wystawiania faktur w KSeF?

Jeżeli w firmie faktury wystawia teraz kilka osób, to ile tak naprawdę potrzebujemy dostępów w KSeF i dla kogo?

Odpowiedź: Ustawodawca nie wskazuje, ile osób może mieć jednocześnie uprawnienia do wystawiania faktur w KSeF. To od firmy zależy, jak wygląda organizacja pracy w jej strukturach. Mogą Państwo każdej z tych osób, które do tej pory wystawiały faktury, dać uprawnienie do wystawiania faktur w KSeF.

Jeżeli będą Państwo wystawiać faktury w programie komercyjnym, to faktury ustrukturyzowane można wystawiać jak do tej pory, w systemie, a tylko wskazać osobę do wysyłki faktur lub paczek faktur w plikach XML do KSeF. Wtedy ta osoba musi mieć uprawnienia do wystawiania faktur, gdyż według nowych regulacji faktura wystawiona to faktura przesłana do KSeF. Ale to Państwo muszą sami ustalić, czy takie rozwiązanie się sprawdzi w Waszej firmie.

Podstawa prawna:

§ 2, § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 grudnia 2021 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur – Dz.U. z 2021 r. poz. 2481; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1760