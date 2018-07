Nareszcie zmiany w ustawie o OZE – większość przepisów już obowiązuje

Kiedy polski rząd zorientował się, że wobec braku notyfikacji ustawy o OZE przez Komisję Europejską, dotowanie produkcji energii ze źródeł odnawianych, w wysokości ustalanej w organizowanych aukcjach, może zostać zakwestionowane jako niezgodne z unijnymi zasadami udzielania pomocy publicznej, prace nad nowym prawem nabrały ekspresowego tempa. Prezydent podpisał nowelizację 29 czerwca. Większość przepisów już obowiązuje.

Nowelizacja zmierza do zwiększenia mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach do 50 kW (wcześniej 40 kW). Doprecyzowuje także elementy zbiorczego raportu rocznego dla Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) oraz likwiduje niepotrzebne elementy zawarte w oświadczeniach składanych przez wytwórców energii w instalacjach OZE.

Ustawodawca zdecydował się określić ceny referencyjne – czyli ceny maksymalne, jakie można zawrzeć w ofercie na sprzedaż wyprodukowanej energii w aukcjach na rok 2018 – bezpośrednio w ustawie.

Więcej energii z OZE

Kwestią istotną dla inwestorów, przygotowujących się do udziału w aukcjach, są pewne zmiany w zasadach prekwalifikacji. Według znowelizowanych przepisów ustawy wytwórcy, którzy zamierzają wziąć udział w aukcjach przeprowadzanych w 2018 r. powinni złożyć do Prezesa URE ponowny wniosek o wydanie stosownego zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji lub deklarację o przystąpieniu do aukcji.

W nadchodzących aukcjach ma zostać zakontraktowana wyższa ilość energii. Dotyczy to szczególnie instalacji fotowoltaicznych albo wiatrowych o mocy powyżej 1 MW i pozwoli na dokończenie gotowych do budowy projektów wiatrowych, dla których dotychczas nie zostały zorganizowane aukcje. W ciągu ostatnich dwóch lat nastąpił bowiem dramatyczny zastój w rozwoju projektów wiatrowych.

Więcej korzyści dla inwestorów

Obok systemu aukcyjnego, ustawa przyjmuje szereg nowych rozwiązań dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych przeznaczonych dla mikroinstalacji i małych instalacji OZE, wykorzystujących stabilne i przewidywalne źródła energii (hydroenergia, biogaz, biogaz rolniczy). Wprowadza też możliwość łączenia źródeł energii w ramach jednego lub kilku wyprowadzeń mocy.

Ustawa przywraca także korzystne zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych – dzięki zmianie definicji budowli w ustawie - Prawo budowlane oraz definicji elektrowni wiatrowej w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Co istotne, znowelizowane przepisy w tym zakresie będą obowiązywać z mocą wsteczną – od 1 stycznia 2018 r. W praktyce oznacza to, że inwestorzy, którzy w roku 2018 złożyli deklarację na podatek od nieruchomości w odniesieniu do całej elektrowni wiatrowej, zyskują uprawnienie do złożenia wniosków o stwierdzenie nadpłaty za te miesiące 2018, za które podatek został zapłacony w zawyżonej wysokości.

Ustawa z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Piotr Mrowiec, radca prawny, Associate Partner w gdańskim biurze Rödl & Partner

