Klienci PKO BP z dostępem do e-administracji publicznej

PKO Bank Polski uzyskał taką możliwość łącząc się za pośrednictwem Krajowej Izby Rozliczeniowej z tzw. węzłem krajowym, który docelowo zapewni możliwość logowania się do wszystkich systemów administracji publicznej.

Do tej pory osoby, które chciały się zalogować do systemów administracji publicznej takich jak np. Internetowe Konto Pacjenta, systemu podatkowego, konta Mój GOV czy PUE ZUS mogły to zrobić tylko przy pomocy Profilu Zaufanego lub dowodu osobistego wyposażonego w warstwę elektroniczną.

Sposób logowania się do systemu e-administracji będzie prosty: wystarczy, że po przeniesieniu na stronę logowania klienci klikną w ikonkę swojego banku i zalogują się korzystając ze swojego hasła, dokładnie tak samo jak w przypadku logowania do systemu bankowości elektronicznej. Osobom, które nie mają jeszcze Profilu Zaufanego będzie on zakładany automatycznie, za zgodą użytkownika, bez konieczności podejmowania dodatkowych działań.

Według KIR w najbliższych miesiącach 80 proc. klientów bankowości internetowej może mieć dostęp do tego typu usługi. Z bramki dostępowej, gdzie tożsamość jest potwierdzana przez banki, będzie można korzystać również poza usługami administracji, m.in. w branży medycznej, energetycznej, czy telekomunikacyjnej.

"Istotne miejsce na mapie zadań KIR zajmuje tożsamość cyfrowa, uznawana za klucz do popularyzacji wszelkiego rodzaju e-usług. Obecnie dostawcami tożsamości są banki, które posiadają najwyższy poziom zabezpieczeń dostępu do systemów bankowości elektronicznej. Dzięki mojeID użytkownik zyskuje łatwy dostęp do usług online, bez konieczności zapamiętywania i wpisywania kolejnych loginów czy haseł do różnych serwisów, bez potrzeby osobistej wizyty w punkcie obsługi, urzędzie lub umawiania się z kurierem" - powiedział Piotr Alicki, prezes KIR.(PAP)

