Dostałeś pomoc z Tarcz? Przygotuj się na kontrolę

Rozwiązania wprowadzane w Polsce, które mają pomóc przedsiębiorcom w przetrwaniu stanu epidemii i jego skutków, polegają głównie na przyznaniu im środków finansowych. Nie mam żadnych wątpliwości, że prawidłowość ich wykorzystania zostanie za chwilę sprawdzona.

Pomoc jest uzależniona od wielu kryteriów odwołujących się do szkodliwego wpływu ograniczeń związanych z pandemią na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Wielokrotnie aktualizowana tarcza antykryzysowa umożliwiła różnym grupom społecznym skorzystanie z rozmaitych ulg i form wsparcia w związku z epidemią COVID-19.

Co otrzymali przedsiębiorcy

Najczęściej przedsiębiorcy skorzystali:





zwolnienie ze składek ZUS,

mikropożyczka 5000 zł,

dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,

dofinansowania do wynagrodzeń przy ogłoszonym przestoju lub przy obniżeniu wymiaru czasu pracy pracowników,

świadczenie postojowe,

dodatkowy zasiłek opiekuńczy,

ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Jakiej kontroli możemy się spodziewać?

Pewnym jest, że kontrole wykorzystania przyznanej pomocy będą przedmiotem kontroli ZUS i PUP, ale także organów KAS (urzędu skarbowe oraz celno – skarbowe).

Zresztą wzmożonych działań KAS możemy spodziewać się spodziewać niezależnie od kontroli przyznanej przez państwo pomocy finansowej. Już można zaobserwować wyjątkową aktywność organów podatkowych w obszarze czynności sprawdzających oraz kontroli podatkowych i celno – skarbowych.

Wydaje się, że najczęściej przedsiębiorcy będą się stykać z prowadzeniem przez organy podatkowe czynności sprawdzających. Są one wykonywane przez urzędy skarbowe i stanowią wstępną, mało sformalizowaną procedurę, w ramach której organy podatkowe I instancji przeprowadzają czynności mające na celu sprawdzenie terminowości składania deklaracji oraz wpłacania podatków (w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów). Badają również formalną poprawność składanych dokumentów oraz weryfikują dochody i wydatki pod kątem nieujawnionych źródeł przychodów.

Należy zniwelować ryzyko wystąpienia kontroli

Jak przygotować się do kontroli, aby – po pierwsze – zminimalizować ryzyko jej wystąpienia, a po drugie uczestniczyć w prowadzonej kontroli w profesjonalny, efektywny i optymalny sposób?

Przede wszystkim, podatnik ma prawo występować w czynnościach sprawdzających oraz kontroli, zarówno podatkowej, jak i celno-skarbowej za pośrednictwem swojego pełnomocnika. Bardzo często udział profesjonalnego pełnomocnika już podczas czynności sprawdzających ogranicza lub eliminuje późniejsze ryzyko wszczęcie kontroli podatkowej. Kontrolowany może ustanowić pełnomocnika ogólnego lub pełnomocnika szczególnego.

W pierwszym przypadku pełnomocnik działa w pełnym zakresie spraw należących do właściwości urzędu skarbowego. Reprezentuje podatnika w każdej sprawie przeprowadzanej przed organem podatkowym. Wszelka korespondencja trafia do pełnomocnika ogólnego. Pełnomocnik szczególny działa natomiast w konkretnej sprawie podatkowej. Może być ustanowiony w każdym czasie, po wszczęciu czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i kontroli celno–skarbowej.

Compliance jest kluczem

Skutecznymi i efektywnymi sposobami przygotowania się do kontroli może być wprowadzenie w organizacji systemu compliance (m.in. w zakresie szeroko pojętych obowiązków podatkowych), przeprowadzenie audytu podatkowego lub uzyskanie opinii eksperckiej. Compliance minimalizuje ryzyko stwierdzenia ewentualnych nieprawidłowości, zapewnia zgodność działania z prawem, jak również z innymi dobrowolnie przyjętymi normami postępowania w celu zapobiegania stratom finansowym lub utracie reputacji organizacji. W ramach wdrożenia systemu compliance przeprowadza się kontrolę rozwiązań i procedur funkcjonujących w firmie oraz wdraża się je w sposób jasny, przejrzysty i bezpieczny. Takie świadome zarządzanie ryzykiem podatkowym pozwala, przede wszystkim, na zminimalizowanie ryzyka nieświadomych działań niezgodnych z przepisami, m.in. podatkowymi. Przedsiębiorca jest zatem w pełni przygotowany do ewentualnej kontroli. Nic nie jest go w stanie zaskoczyć.

Sytuacja gospodarcza w jakiej się już znajdujemy, szczególnie stan finansów publicznych nie pozostawia złudzeń co do zakresu i rozmiarów działań planowanych przez administrację skarbową w obszarze kontroli fiskalnych i postępowań podatkowych. Przekaz jaki płynie z Ministerstwa Finansów jest następujący, wiemy że przedsiębiorcy znaleźli się w trudnej sytuacji, ale nie pozwolimy na wykorzystanie obecnej sytuacji do umorzenia wcześniej powstałych zaległości, a tym bardziej do wyłudzeń i oszustw podatkowych.

Tomasz Szymański, doradca podatkowy

Artykuł pochodzi z bloga kontrolapodatkowa.pl