Jak wypłacać pieniądze ze spółki z o.o. bez podwójnego opodatkowania?

Czym jest podwójne opodatkowanie w spółce z o.o.?

Prowadząc spółkę z o.o. z pewnością zetkniesz się z problemem podwójnego opodatkowania. W wielu przypadkach da się go jednak korzystnie rozwiązać i zarobione pieniądze wypłacić bez zbędnych strat. Zanim jednak przedstawimy możliwości wykorzystania takiego rozwiązania, skupmy się na tym czym właściwie jest podwójne opodatkowanie.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wszystko to co zarobi firma wpłacane jest na konto właściciela, w związku z tym pieniądze opodatkowane są tylko raz. Spółka z o.o. posiada jednak odrębną osobowość prawną, co oznacza m.in. to, że w pierwszym kroku opłaca podatek od dochodu, a następnie płacisz go jeszcze raz jako osoba fizyczna, wypłacając pieniądze ze spółki.

Prowadząc spółkę z o.o. nie masz możliwości tak swobodnego wpłacania i wypłacania pieniędzy z firmowego konta, ponieważ fizycznie dane środki należą do samej spółki.

Oddzielenie prywatnych pieniędzy od majątku spółki jest jednak niekwestionowaną zaletą, zmniejszającą w dużym stopniu ryzyko związane z prowadzeniem biznesu.

Warto abyś pamiętał, że wszystkie transakcje, obciążenia i uznania w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością muszą mieć udokumentowaną podstawę prawną. Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22 ust. 1) koszty powinny być zaksięgowane i mogą powstać z tytułu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Aby uniknąć błędów w ujmowaniu kosztów, warto skrupulatnie zapoznać się z wyłączeniami zawartymi w art. 23 ust. 1 niniejszej ustawy.

Dane wskazania są bardzo istotne, ponieważ wszelkie działania w spółce z o.o., niezależnie od ich charakteru z założenia muszą prowadzić do zwiększenia jej majątku.

W związku z brakiem jedności między spółką z o.o., a jej właścicielami – udziałowcami, jeżeli zechcą oni aby środki trafiły na ich konta muszą wypłacić dywidendę, co wiąże się z koniecznością zapłaty przez każdego z nich podatku. I to jest właśnie istotą podwójnego opodatkowania spółki z o.o., bo dywidenda nie jest dla spółki kosztem, a jej wypłata nie zmniejsza podatku dochodowego, który spółka musi zapłacić.

Bardzo niekorzystnym sposobem na wypłacanie środków ze spółki z o.o. jest także zatrudnienie się w niej na umowę o pracę. Średnie opodatkowanie tej formy zatrudnienia wynosi bowiem 40% (jest to faktyczny koszt jaki ponosi pracodawca uwzględniając składki na ZUS).

Nieco lepiej prezentuje się wypłata środków poprzez jednoosobową działalność gospodarczą, jednak nadal nie jest to korzystne rozwiązanie. Główną różnicą w stosunku do umowy o pracę jest w przypadku DG stały ZUS oraz możliwość skorzystania z przywileju podatku liniowego.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania w spółce z o.o.?

Aby uniknąć dwukrotnego opłacania podatku, należy przede wszystkim wypłacić pieniądze ze spółki z o.o., w sposób który będzie dla niej kosztem. Zwiększając koszty zmniejszasz bowiem podatek dochodowy. Istotny jest również fakt, że wypłata musi mieć miejsce w tym samym miesiącu, w którym księgujesz przychód.

Jak zatem skutecznie wypłacać pieniądze ze spółki z o.o.?

Otóż, przede wszystkim musisz się skupić na formach stałej współpracy z naszą spółką, takich jak wynajem powierzchni, czy też powierzenie obowiązków prezesa lub członka zarządu spółki, a nawet zatrudnienie na umowę o dzieło.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

Dywidendy to nie jedyna metoda wypłaty środków ze spółki z o.o., pieniądze możesz wypłacać na kilka sposobów.

Delegacje, podróże i szkolenia

Każdy przejazd samochodem, noclegi i diety związane z podróżami na rzecz działalności spółki będą dla niej kosztem.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może wypłacać zwrot kosztów podróży służbowych, zarówno pracownikom jak i członkom zarządu. Jest to jeden z najprzyjemniejszych sposobów wypłaty środków ze spółki, dokonywany w oparciu o aktualne stawki kilometrówki.

Przykładowo, działania mające na celu pozyskiwanie klientów i kontaktów handlowych przez prezesa, który nie prowadzi działalności gospodarczej, w całości pokrywane są przez samą spółkę, gdyż są prowadzone w celu uzyskania przychodu. Dlatego bardzo istotne jest, aby skrupulatnie rozliczać wszystkie delegacje, ponieważ odprowadzisz od nich praktycznie zerowy podatek. Każdy przejazd samochodem, diety i noclegi będą dla spółki z o.o. kosztem. Dodatkowo, w przypadku pełnienia funkcji prezesa, opłaty za kursy językowe i zawodowe również mogą być uznane za poniesione przez spółkę.

Wynajem powierzchni biurowej

Spółka może wynajmować lokal, jego część bądź sprzęt - a to oznacza dla niej koszt.

W celu rejestracji spółki z o.o. należy podać jej adres oraz prawo do lokalu. Bardzo często przedsiębiorcy rejestrują spółki we własnym mieszkaniu. Jeżeli chcesz aby takie rozwiązanie przyniosło Ci korzyści, najlepszą opcją będzie podpisanie ze spółką umowy najmu. Wówczas jako formę opodatkowania należy wybrać ryczałt, co narazi Cię jedynie na podatek od przychodu (8,5% do kwoty 100 000 zł, 12,5% powyżej tej kwoty), natomiast dla spółki będzie oznaczało koszt.

Ponadto możesz wynajmować spółce sprzęt, lokal lub część lokalu, ważne tylko, żeby zachować rozwagę i dostosowywać stawki do aktualnych na rynku.

Powierzenie obowiązków prezesa bądź członka zarządu

Jeżeli spółka z o.o. chce podejmować jakiekolwiek formalne działania musi mieć zarząd, który może być jednoosobowy (w postaci prezesa zarządu) lub szerszy (z członkami zarządu).

W związku z tym wspólnicy mogą „mianować” prezesa lub członka zarządu poprzez uchwałę powołującą go do pełnienia danej funkcji za wynagrodzeniem.