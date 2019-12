Nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dot. wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Rozporządzenie to określi:

1) szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencjach, o których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c, art. 138e–138g i art. 138l ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, oraz protokołach, o których mowa w art. 138m ust. 1 ustawy;

2) sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c, art. 138e–138l ustawy;

3) wzory ewidencji, o której mowa w art. 138l ustawy, oraz protokołów, o których mowa w art. 138m ust. 1 pkt 2–4 ustawy;

4) rodzaje ksiąg kontroli, o których mowa w art. 138d ust. 1 ustawy, szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w tych księgach, oraz ich wzory, a także sposób ich prowadzenia;

5) rodzaje dokumentacji, o której mowa w art. 138o ustawy, szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w tej dokumentacji, oraz jej wzory, a także sposób jej prowadzenia.

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy będzie wydane w związku z koniecznością dostosowania jego treści do przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864 z późn. zm.), zmienianej na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1520).

Ustawa dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, w art. 6 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, poprzez wprowadzenie odwołania do wyrobów akcyzowych, określonych w art. 103 ust. 5aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn zm.) w miejsce dotychczasowego odwołania do paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym.

Konsekwencją powyższych zmian jest konieczność dostosowania przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy w ww. zakresie.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy - projekt i proces legislacyjny.