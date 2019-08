Wydatki na bony szkoleniowe kosztem podatkowym

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 kwietnia 2019 r., 0115-KDIT3.4011.9.2019.2.DP.

Sprawa dotyczyła podatniczki prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie fizjoterapii. Podatniczka podatek dochodowy opłaca na zasadach ogólnych, a zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Podatniczka zawarła umowę z Agencją Rozwoju Regionalnego o pomoc de minimis, w wyniku, której zakupiła 120 bonów szkoleniowych, z czego 80% wkładu pochodzi od Agencji Rozwoju Regionalnego, a 20% to wkład własny podatniczki. Zakupione bony wykorzystywane są wyłącznie na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Na tym tle podatniczka zapytała organ podatkowy, czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów swój wkład własny.

Podatnika uważała, że może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 20% wkład własny w bonach ponieważ poniesiony wydatek spełnia kryteria wydatku poniesionego na zwiększenie dochodów prowadzonej przez podatnika firmy.

Organ uznał to stanowisko za prawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że wydatki poniesione przez podatniczkę z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie usług fizjoterapii na zakup bonów wykorzystywanych wyłącznie na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe podatniczki, a tym samym pozwalające podatniczce świadczyć usługi fizjoterapeutyczne na lepszym poziomie, co z kolei przyczynia się do osiągnięcia przychodów oraz zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

