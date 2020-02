Rok przestępny w podatkach

Określenie terminu w dniach

Zgodnie z art. 223 §1 Ordynacji podatkowej odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie lub zawiadomienia. W przypadku kiedy luty 2020r. jest miesiącem liczącym 29 dni pojawia się problem dla podatników jak powinni liczyć termin 14 dniowy. Jeśli podatnik otrzymał decyzję w dniu 15.02.2020r. to zgodnie z przytoczonym przepisem termin odwołania minie 29.02.2020r.

Miesięczny termin wznowienia postępowania

Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Art. 12§3 Ordynacji mona odnieść do art. 241§2 pkt. 2, czyli terminu do wniesienia przez stronę żądania o wznowienie postępowania. Termin liczony jest wówczas od dnia wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zatem jeśli wyrok został opublikowany w dniu 30.01.2020r. to wówczas w przypadku roku przestępnego termin do złożenia żądania upłynie w dniu 29.02.2020r.

Roczny termin

Jak zatem liczyć termin, który rozpoczyna bieg w roku przestępnym? W tym przypadku, zgodnie z art. 12 §3 Ordynacji podatkowej terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było – w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień. Reasumując roczny termin, którego bieg rozpocznie się 29.02.2020 r. zakończy się w dniu 28.02.2021 r.

Odsetki przy roku przestępnym

Stosownie do art. 53§4 Ordynacji podatkowej odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego. Natomiast rozporządzenie Ministra Finansów z 22.08.2005r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej określa moment określający koniec naliczania odsetek.

Podatnik określa wysokość odsetek według wzoru:

(Kz × L × O) / 365 = On= Opz

Kz – kwota zaległości,

L – liczba dni zwłoki,

O – stawka odsetek (obniżonych odsetek) za zwłokę w stosunku rocznym,

365 – liczba dni w roku,

On – kwota odsetek,

Opz – kwota odsetek po zaokrągleniu.

Zgodnie zatem z rozporządzeniem przy obliczaniu odsetek podatnik powinien przyjąć rok liczący 365 dni. Nie będzie miał znaczenia fakt, że rok 2020 jest rokiem liczącym 366 dni.

Jak liczyć limit zwolnienia z VAT?

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Przepis skierowany jest zatem do podmiotów kontynuujących działalność.

Ze zwolnienia mogą jednak skorzystać również podatnicy, którzy w 2020 roku rozpoczynają działalność i chcą skorzystać ze zwolnienia zakładając, że wartość sprzedaży nie przekroczy w ich przypadku progu 200.000 zł. W tym przypadku stosując art. 113 §9 ustawy o VAT, jeśli działalność zostanie założona w trakcie roku kwota 200.000 zł. będzie podlegała proporcji w stosunku do okresu prowadzonej w roku podatkowym działalności gospodarczej. Podatnik utraci status zwolnienia przy przekroczeniu obliczonej kwoty. Należy jednak pamiętać, że proporcję ustala się w stosunku dziennym, a nie miesięcznym.

Wzór na obliczenie limitu zwolnienia przedstawia się następująco:

Limit proporcjonalny = 200.000 zł. x liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu roku / liczba dni w roku podatkowym

Rok 2020 jest rokiem przestępnym i liczy 366 dni, dlatego podatnik przy obliczaniu limitu powinien wskazać w mianowniku właśnie 366 zamiast 365.

Ustawa VAT jak i Ministerstwo Finansów, nie wskazuje podatnikowi jaka wartość dni przyjąć w pozycji roku podatkowego. Czy podatnik powinien przyjąć faktyczną liczbę dni w danym roku czyli 366, czy oprzeć się na zwyczajowo przyjętej liczbie dni w roku czyli 365. Wybór jakiego dokona podatnik bezpośrednio wpłynie na wysokość limitu do zwolnienia z VAT.

Podatnik może powołać się przed organem podatkowym na dotychczasowe orzecznictwo. Otóż Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17.12.2008 r. I FSK 1682/07 podkreślił, że do celów rozliczeń z fiskusem rok kalendarzowy będący rokiem podatkowym każdorazowo powinien być liczony od 01.01 do 31.12.