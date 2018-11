Wydatki na przewodnika osób niepełnosprawnych – odliczenie PIT

Ulga rehabiltacyjna

Zasady odliczania w ramach ulgi rehabilitacyjnej zostały uregulowane w art. 26 ust. 1 pkt 6, art. 26 ust. 7-7g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT)

Ulga rehabilitacyjna polega na możliwości odliczenia (od dochodu przed opodatkowaniem) wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Odliczenie wydatków na przewodnika osoby niepełnosprawnej

Jednym z katalogu (znajdującego się w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT) wydatków uprawniających do odliczenia są wydatki poniesione na opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa.

Za jeden rok można odliczyć te wydatki w kwocie nie większej niż 2280 zł. Odliczenia może dokonać (w swoim rocznym zeznaniu podatkowym PIT) przede wszystkim osoba niepełnosprawna, która poniosła te wydatki.

Odliczyć może także podatnik PIT, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne (jeżeli poniósł przedmiotowe wydatki).

Chodzi tu o podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: - współmałżonek,

- dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie,

- rodzice, rodzice współmałżonka,

- rodzeństwo,

- ojczym i macocha,

- zięciowie i synowe

- jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. W 2018 roku kwota tego granicznego dochodu wynosi 12.357,6 zł (1 2x 1029,80 zł). Do ww. dochodów osób niepełnosprawnych pozostających na utrzymaniu podatnika, nie zalicza się alimentów na rzecz samotnie wychowywanych dzieci oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

Warto wspomnieć, że oddzielny roczny limit odliczenia (także 2280 zł) został przewidziany przez ustawę o PIT z tytułu utrzymania psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej,

Dokumentowanie wydatków

Minister Finansów wyjaśnia (potwierdza to także orzecznictwo sądów administracyjnych), że co do wydatków poniesionych na opłacenie przewodników nie jest wymagane posiadanie dokumentu stwierdzającego ich wysokość.

Tm niemniej na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika. O takim obowiązku stanowi wyraźnie art. 26 ust. 7c pkt 1 ustawy o PIT.

Omawiane odliczenie nie ma bowiem charakteru ryczałtowego a jest uzależnione od faktycznego poniesienia przedmiotowych wydatków.

Urzędy skarbowe są uprawnione do badania prawidłowości korzystania przez podatników z ulg i odliczeń, a w tym przypadku do sprawdzenia, czy odliczone wydatki zostały faktycznie poniesione.

Potwierdza to liczne orzecznictwo sądów administracyjnych (np. wyroki z: 17 grudnia 2004 r. sygn. akt I SA/Łd 997/03 oraz I SA/Łd 1065/03, 16 marca 2006 r. sygn. akt I SA/Ol 65/06, 17 grudnia 2008 r. sygn. akt I SA/Bk 246/08, 12 lutego 2009 r. sygn. akt I SA/Gl 901/08, 17 lutego 2009 r. sygn. Akt III SA/Wa 1912/08, 15 grudnia 2009 r. sygn. akt I SA/Gl 528/09 oraz z 2 marca 2010 r. sygn. akt I SA/Wr 10/10).